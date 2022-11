Gli orecchini ellenistici di Taranto e Bari al Man di Aquileia

Questa mattina al Museo archeologico nazionale di Aquileia è stata inaugurata la seconda edizione del progetto espositivo 'Mirabilia. Capolavori a confronto', dedicata a 'Gli orecchini ellenistici di Taranto e Bari'.

Il progetto "Mirabilia" intende attivare un proficuo dialogo con importanti istituzioni museali italiane. L’iniziativa prevede, infatti, un ciclo di mostre dedicate a oggetti unici per la qualità e lo straordinario stato di conservazione. Fino al prossimo febbraio saranno esposte cinque paia di orecchini in oro provenienti dal Museo archeologico nazionale di Taranto e dal Museo archeologico di Santa Scolastica di Bari. Gli orecchini protagonisti di questa seconda edizione sono raffinati esempi di oreficeria magno greca, tipici prodotti della manifattura di lusso della città ellenistica di Taranto. Dialogheranno con il più antico orecchino della collezione aquileiese, che giunse ad Aquileia nei decenni immediatamente successivi alla fondazione della città.

In occasione della fondazione di Aquileia, avvenuta per iniziativa del Senato di Roma nel 181 a.C., un gran numero di coloni originari dell’Italia centro meridionale arrivò nell’estremo Nordest della pianura padana per popolare uno strategico territorio di frontiera portando con sé effetti personali e suppellettili di uso quotidiano, oggi esposti nel museo e valorizzati dall’inedito itinerario di visita costruito attorno ai preziosi orecchini: all’interno della raccolta permanente, le opere della collezione conducono una dopo l’altra alla loro scoperta, approfondendo via via i diversi aspetti legati alla storia della colonia, con il suo portato di tradizioni artistiche e culturali.

Questa edizione del progetto “Mirabilia” costituisce l’occasione per approfondire la cultura, le tradizioni, il gusto dei primi abitanti di Aquileia e mettere in risalto le connessioni commerciali tra i porti adriatici e levantini, ponendo l’accento sullo stretto legame che univa le antiche città portuali di Aquileia e Taranto: esse funzionarono da centri ridistributivi di prodotti alimentari e beni di lusso, fondando entrambe la loro fortuna sui commerci che mettevano in collegamento tra loro i maggiori centri del Mediterraneo.

“Si tratta di un progetto con il quale vogliamo valorizzare e approfondire il legame storico e artistico di alcuni oggetti della collezione con altri simili in importanti istituzioni museali italiane”, ha detto la direttrice del Man Marta Novello, ringraziando per la presenza e il supporto del Rotary per la Regione con il quale è avviata una collaborazione più che ventennale e rappresentato all’inaugurazione da Giuliano Cecovini e Raffaele Caltabiano.

“La nuova narrazione museale del Man racconta Aquileia e il suo ruolo commerciale e strategico e Mirabilia - ha aggiunto Novello - intende attivare, attraverso gli oggetti in prestito, un approfondimento di particolari aspetti della collezione permanente e stimolare l’attenzione sull’importanza della colonia romana”. Le cinque coppie di orecchini esposte si ricollegano a uno dei gioielli più antichi del MAN, un orecchino appartenente alla stessa tradizione artistica di quelli in prestito, a testimoniare il medesimo orizzonte culturale di questi oggetti. Negli anni della fondazione, nel 181 a.C. ad Aquileia giunsero molte famiglie provenienti in gran parte dall’Italia centro-meridionale, portando con sé culture e abilità artigianali che costituiscono il punto di partenza di quella che diverrà una solida tradizione artigianale".

Il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino ha accennato al Man quale Museo che sta diventando sempre più luogo della comunità e alla moderna Aquileia, città accessibile e fruibile sia ai cittadini sia ai visitatori. Ha parlato di sistema comune sui progetti per Aquilieia anche Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, accennando ai molti progetti di valorizzazione in tutta l’area in partenza nel 2023, che trasformeranno l’antica colonia romana in un grande laboratorio a cielo aperto.

Il percorso è fruibile tramite una brochure distribuita gratuitamente e una app che racchiude all’interno tutti i contenuti di approfondimento, anch'essa scaricabile gratuitamente dagli store online.

Nelle prossime settimane molte saranno le occasioni per visitare il percorso insieme ai servizi educativi del museo: si partirà sabato 19 novembre alle 16.30 con un laboratorio per famiglie, che sarà ripetuto ogni sabato, per proseguire dalla settimana successiva con visite guidate al percorso, ogni giovedì alle 16.30 e ogni domenica alle 11.

Per partecipare ai laboratori e alle visite guidate è consigliato prenotare scrivendo a bookshopmanaquileia@gmail.com o chiamando il numero 043191016.