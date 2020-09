Prosegue “Trieste mosaico di Culture”, visite guidate sulla storia della Trieste multiculturale, promosse dall’associazione Altamarea. Venerdì 18 settembre il tema sarà “Gli Sloveni a Trieste”: arte, storia e letteratura in una passeggiata attraverso i luoghi e i personaggi simbolo della cultura slovena, da Primož Trubar a Srečko Kosovel, da Vladimir Bartol a Boris Pahor. Tra attualità e tradizioni secolari è in programma anche una sosta al Narodni Dom.



Con la guida Valentina Barani e l’introduzione di Rina Anna Rusconi. Commento musicale dal vivo con melodie slovene arrangiate dal Maestro Aljoša Saxida alla fisarmonica.

Ritrovo: ore 17.10, Piazza Unità d‘Italia, alla Fontana dei Quattro Continenti. Durata: 2 ore.

Quote di partecipazione: € 10 interi; € 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.2112218.

Altre informazioni sul sito www.altamareatrieste.eu e sulla pagina Facebook di Altamarea.