Gli sloveni in Italia, una comunità nel cuore dell'Europa

È stato recentemente pubblicato il volume A Community at the Heart of Europe. Slovenes in Italy and the Challenges of the Third Millennium, edito dalla prestigiosa casa editrice inglese Cambridge Scholars Publishing in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche SLORI di Trieste (www.slori.org).



L’uscita in lingua inglese rappresenta il riconoscimento internazionale delle precedenti edizioni in italiano (Una comunità nel cuore dell'Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, Carocci editore, 2016) e in sloveno (Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ZTT-SLORI, 2017).



La pubblicazione verrà presentata durante l’incontro dal titolo A Community at the Heart of Europe: the Case of Slovenes in Italy giovedì 3 settembre 2020 alle 17.00 nell’ambito del Science in the city Festival Trieste – ESFO 2020 presso l’Aula Magna del Narodni dom - Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Università degli Studi di Trieste, via Filzi 14.



L’incontro sarà trasmesso dal vivo sul canaleL'opera analizza le dinamiche di sviluppo della comunità nazionale slovena in Italia a partire dalla caduta del muro di Berlino, durante i processi di democratizzazione nella Repubblica di Slovenia e la sua successiva adesione all’Unione Europea, per arrivare fino ai giorni nostri. Particolare attenzione è rivolta ai cambiamenti socioeconomici all’interno della comunità slovena negli ultimi venticinque anni, alle nuove situazioni politiche su scala locale e internazionale e alle nuove sfide esistenziali cui la comunità deve far fronte negli ambiti della vita sociale in cui è attiva e coinvolta. L’analisi è il risultato di un progetto pluriennale dello SLORI al quale hanno partecipato ricercatori dell’istituto e collaboratori esterni.L'approccio interdisciplinare del lavoro di ricerca ha dato vita a un'analisi articolata e dettagliata, basata su metodi di lavoro scientifici e professionali e corredata di precisi riferimenti bibliografici. Il lavoro di redazione è stato coordinato dalle curatrici Norina Bogatec e Zaira Vidau, ricercatrici dello SLORI, con il supporto degli altri membri del comitato di redazione formato da esperti di comunità nazionali e linguistiche e da professionisti in campo editoriale e promozionale. Gli autori dei numerosi articoli sono ricercatori, docenti universitari ed esperti di varie discipline nonché rappresentanti delle comunità con le quali gli sloveni in Italia intrattengono rapporti interculturali e transfrontalieri: la maggioranza italofona e la comunità di lingua friulana nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, le comunità slovene e italiane in Slovenia e Croazia.La nuova pubblicazione dello SLORI, che ha suscitato finora vivo interesse, è rivolta a un pubblico internazionale che desidera approfondire la propria conoscenza degli sloveni in Italia.