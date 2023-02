Go!2025, gli studenti di architettura ridisegnano il confine

La torre Eiffel, che nulla centrava con la Parigi di fine Ottocento, venne fortemente contestata da artisti e intellettuali del periodo, a partire da Emile Zola che la definì “un mostro di metallo”. Costruita per celebrare il centenario della Rivoluzione francese durante l'Esposizione Universale agli Champs de Mars con lo scopo di mostrare alle altre nazioni la potenza e le capacità industriali della Francia venne utilizzata come ingresso alla mostra. Alla fine è diventata il simbolo di Parigi.

Una “genialata”, come si direbbe oggi. E se non proprio di genialata si può sicuramente parlare di grande originalità per i lavori degli studenti del Corso di Architettura dell’Università di Trieste a Gorizia realizzati nel contesto del laboratorio che, da qualche anno, in stretta collaborazione con la facoltà analoga di Lubiana, ripensa e ridisegna ambiti territoriali con situazioni critiche o di degrado o di vero e proprio abbandono con l’intento di riqualificarli e di rigenerarli.

Alcuni di questi spunti, negli anni scorsi, sono stati utilizzati nella programmazione urbanistica del Comune di Gorizia che ha attivato una proficua collaborazione in questo contesto.

Il tema del laboratorio di quest’anno non poteva che collegarsi al confine ma in chiave “Go!2025” e, allora, come in occasione dell’Expo di Parigi del 1889, via libera alla creatività e all’innovazione attraverso installazioni e padiglioni che, dopo l’evento, potranno essere smantellati e ricollocati in forma diversa a Gorizia e Nova Gorica. O forse, com’è successo alla torre Eiffel, anche no.

I lavori realizzati dagli studenti, sono stati illustrati oggi ai sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Samo Turel, all’assessore alle politiche universitarie, Chiara Gatta e ai direttori del Gect, Romina Kocina e di Zavod Go2025, Gorazd Bozic, al presidente dell’Ater Fabio Russiani e al presidente del Consorzio Universitario, Sergio Orzan. A fare gli onori di casa il responsabile del laboratorio, Giovanni Fraziano, insieme ai docenti Adriano Venudo, Thomas Bisiani, Luigi Di Dato, Claudio Meninno e Spela Hudnik della facoltà di Lubiana.

“Il corso di architettura dell’Università di Trieste a Gorizia sta diventando sempre più attrattivo, con studenti che arrivano addirittura dall’estero - è stato detto -, grazie anche ad iniziative come questa che mettono in luce la possibilità di vivere da vicino un territorio unico e una situazione straordinaria come quella di Gorizia e Nova Gorica, due città molto diverse, una millenaria l’altra nata settant’anni fa, che per decenni sono state divise da un confine e che oggi si riuniscono urbanisticamente. Una sfida che il corso di architettura di Gorizia ha raccolto e sta sviluppando, anche attraverso il laboratorio, con idee e proposte che non guardano solamente alla riconnessione dei territori ma la declinano con una nuova qualità della vita e un’attenzione particolare alla socialità e al dialogo fra le persone. In linea con ciò che rappresenta Go!2025”.

Parte da Gorizia, dunque, una nuova idea di città dove le costruzioni si devono intrecciare con l’anima del territorio e la vita delle persone. E con questo spirito studenti e docenti non si sono davvero risparmiati e hanno dato vita a opere molto interessanti, dalla Torre luminosa che getta fasci di luce sui colli che segnano lo skyline del territorio al percorso ad anello lega il territorio e come i corsi d’acqua, non hanno confini.

Dal ponte sopra i binari che riconnette le due città con il treno Borderless Express attraverso un itinerario che tocca diverse capitali europee al tipico giardino formale- romantico goriziano riprodotto all’interno di un padiglione. Dal ponte sull’Isonzo che va a creare una vera e propria piazza sospesa sul fiume a un esagono che collega i padiglioni collocati sui valichi che diventano delle porte. Dalla casa del tempo libero Rock pavilion situata lungo il fiume, a una passerella emozionale che connette vari luoghi, sull’asse Galleria Bombi- Transalpina al padiglione che “abbraccia” il monumento ai 4 generali. Per arrivare, infine, ad “A.ME.BO”, ovvero Active Metamorphic border che ha come obiettivo la creazione di un territorio per l’homo ludens, in cerca di nuovi stimoli e nuove possibilità di esperienza: il nomade che si sposta libero, rifiutando ogni tipo di barriera e itinerario convenzionale. E qui siamo già oltre la torre Eiffel.

Grande apprezzamento è stato espresso dai sindaci Ziberna e Turel concordi nell’evidenziare che i lavori degli studenti “hanno colto con originalità e creatività l’unicità del territorio facendo rivivere zone strategiche del confine e trasformandole in nuovi e luoghi di incontro fra le persone. Ancora una volta il laboratorio ha fatto centro e gli spunti emersi saranno sicuramente analizzati dai due Comuni per la loro programmazione urbanistica”.

L’assessore Gatta, che ha organizzato la visita ha sottolineato come “nel corso di architettura di Gorizia non si apprendono solamente nozioni tecniche ma si formano professionisti a 360 gradi, favorendo la loro creatività e facendo uscire la componente artistica per far si che, quando si ritroveranno a disegnare le città, sappiano cogliere la loro anima e farla emergere”.