Gorizia, dove la rivoluzione dei matti è iniziata

Con il titolo D3 - Diritti al cubo la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia presieduta da Roberta Demartin apre una nuova dimensione espositiva e propone, per la prima volta e in anteprima assoluta, la creazione di un evento virtuale fruibile in modalità di realtà aumentata immersiva.



Il percorso espositivo è inserito nell’ampio percorso aperto dalla Fondazione Carigo sul tema dei Diritti, e propone un focus sulla rivoluzione innescata a Gorizia dallo psichiatra Franco Basaglia - affiancato dalla moglie Franca Ongaro e da un visionario e illuminato staff medico - che sul finire degli anni ’60 dava vita a quella che internazionalmente è stata riconosciuta come una vera e propria “rivoluzione culturale” italiana, e che nel 1978 si è tradotta nella legge 180, che aboliva per sempre i manicomi.



La novità assoluta del progetto di allestimento sta nella piattaforma interattiva che consente agli utenti di entrare e muoversi fra le sale espositive come in un videogioco, interagendo con i tanti contenuti: testi, documenti, info-grafiche, video d’archivio, foto dell’epoca.



Un’ampia riflessione ideata dalla Presidente Roberta Demartin, affidata alla dott.ssae al dott.per la cura scientifica, aper il progetto grafico e di immagine e aper lo sviluppo in realtà aumentata, che vede la messa in campo di tecnologie già utilizzate per i progetti “”: anche in questo caso si può vivere"Il valore di questo piccolo progetto sta tutto in due importanti coordinate. Intanto c’èspiega Alberta Basaglia. Con una concatenazione di eventi che fa parte della storia della città. E questo a Gorizia va riconosciuto. Ma va anche ricordato: perché la dimenticanza, nel veloce fluire degli anni e delle mode, a volte ha avuto la meglio.. L’allestimento, così come è stato pensato e costruito, ha dunque anche la presunzione di dare una mano alla memoria, ricostruendo quei passaggi che hanno permesso all’esperienza di Basaglia e dei suoi collaboratori, di partire. Qui, a Gorizia, e non altrove. E poi ci sono loro,. Le didascalie attingono direttamente ai loro scritti., solo l’uso delle fonti primarie".Il progetto sarà presentato in un incontro-evento aperto al pubblico interessato in programma sabato 12 giugno a partire dalla 11.00 al Kinemax di Gorizia (piazza della Vittoria 41), con ospiti, videoproiezioni, letture sceniche. Presenti la Presidente di Fondazione Carigo Roberta Demartin e la dott.ssa Alberta Basaglia, co-ideatrici del progetto, l’attrice, che dà voce a tutti i contenuti sonori dell’allestimento, il Presidente di ACRI-Fondazioni di origine bancaria -. L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le vigenti normative sul Covid.