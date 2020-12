Gorizia e Nova Gorica capitali della cultura 2025!

Gorizia e Nova Gorica sono le capitali europee della cultura 2025. L'ufficializzazione della notizia è stata accolta dall'abbraccio tra i due sindaci, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, che avevano atteso assieme la comunicazione in un luogo simbolico, la piazza Transalpina, fulcro del progetto di candidatura, basato sull'idea di superamento dei confini.

"E' un successo dell'intera Europa", ha commentato Ziberna. "Dobbiamo cambiare il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Laddove le tragedie del XX secolo avrebbero potuto impedire qualsiasi azione di coesione e di cooperazione internazionale, proprio qui siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: fare in modo che il nostro territorio possa essere testimonianza ed esempio per tutte quelle aree di confine che in Europa non riescono ad avviare politiche di coesione".

“Dal punto di vista economico e turistico – ha concluso il primo cittadino del capoluogo isontino - potrebbe essere l’evento economico più importante degli ultimi 20 anni e il più importante dei prossimi 20".

"È un trionfo meritato che riempie di soddisfazione non solo le città di Gorizia e Nova Gorica, nuovamente unite in questo obiettivo comune, ma l'intero Friuli Venezia Giulia che non mancherà di trarre beneficio e crescita da questa opportunità anche con il supporto dell'Amministrazione regionale". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massilimiano Fedriga ha commentato l'assegnazione a Nova Gorica-Gorizia del titolo di Capitale europea della Cultura 2025.

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dall'assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, che ha subito dichiarato che "questo è il primo tassello del puzzle che va a posto, ora rafforzeremo anche il lavoro per il riconoscimento del Collio-Brda patrimonio Unesco".

"Una candidatura transfrontaliera, nata e sviluppata insieme dalle due città in un'ottica di collaborazione e di vera e propria amicizia, che mette la parola fine alle dolorose divisioni del passato e che rappresenta un'importante opportunità culturale e turistica per l'intero territorio regionale" ha aggiunto Gibelli.

"La Regione Friuli Venezia Giulia - ha rilevato l'assessore - ha creduto fin dal primo momento in questa candidatura e l'ha fortemente sostenuta: è una candidatura che parte da Piazza Transalpina, caratterizzata dallo sviluppo transfrontaliero di idee e progetti e che ha visto grande impegno e dedizione da parte delle Amministrazioni comunali di Nova Gorica e Gorizia. In questo momento di festa, colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Rodolfo Ziberna e il sindaco Klemen Miklavic che in questi anni hanno lavorato sodo per far vedere a tutti quali possono essere le potenzialità di un territorio unico nel suo genere, capace di unire e di rappresentare, quindi, il vero spirito dell'Europa unita, dell'Europa dei popoli".

"Ora - ha concluso Gibelli - inizia il lavoro di programmazione che sicuramente porterà la nostra regione al centro delle proposte culturali europee. Un'opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere per sviluppare ancora di più il turismo culturale che è parte integrante dell'economia".

"Nova Gorica e Gorizia saranno capitale europea della cultura. Ha vinto la storia speciale di due città che hanno deciso di camminare insieme verso il futuro. Ha vinto lo spirito dell'Europa e più di ogni cosa la volontà di tante persone, coraggiosamente capitanate dai sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, di abbattere i confini, cancellandoli anche dalle ultime menti dove questi ancora purtroppo albergano. Un percorso già cominciato grazie alla lungimiranza di Ettore Romoli, a cui in questa giornata storica deve andare il nostro pensiero più commosso. Viva Gorizia! Viva Nova Gorica! Viva le nostre città unite!". Così in una nota Guido Germano Pettarin, deputato di Forza Italia.

"Un’affermazione estremamente significativa per un territorio unico diviso dalla guerra e riunito dall'Europa. Un simbolo, un insegnamento e anche una grande occasione da cui ripartire unendo le forze: che questa vittoria sia sotto il segno della cultura è di ottimo auspicio per il futuro, se è vero che alla cultura è dato il compito di essere al contempo forziere di identità ed esploratrice del possibile. Sono contenta di aver portato il mio mattone alla costruzione della strada che ha portato a questo giorno”. E’ il commento della senatrice Tatjana Rojc all'annuncio che Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale europea della Cultura 2025. La senatrice era stata testimonial della candidatura gemella lo scorso anno alla “Milanesiana”, la rassegna di “Letteratura Musica Cinema e Scienza” ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, esprime grande soddisfazione: "Si tratta di una grande opportunità per il territorio e per tutto il Friuli Venezia Giulia, i suoi abitanti e le sue imprese. Quest’occasione costituisce senza dubbio un palcoscenico importante per il dibattito sulla cultura, anche alla luce della trasformazione che questo ambito sta subendo e subirà in conseguenza del Covid19, ma anche per ribadire la dimensione geo-economica dell’area in rapporto all’Italia, all’Europa e al resto del mondo. Un’area transfrontaliera che è indubbiamente centrale nelle direttrici Nord-Sud e Est-Ovest che connettono gli Stati già membri dell’Unione e quelli che aspirano a esserlo, ma che sono anche altre centro di “rotte” internazionali a raggio più ampio, pur ancora necessitando di un miglioramento nei collegamenti. Anche grazie a questo traguardo, potremmo approfondire questa tematica rendendo l’area ancora più competitiva in rapporto a queste dimensioni e contribuire ulteriormente alle innegabili positive ricadute che la città di Gorizia e l’intero Friuli Venezia Giulia potranno avere a partire dall’aumento di visibilità e dall’incremento dei flussi turistici. La nostra Associazione è pronta a svolgere la sua parte accanto agli Enti preposti alla predisposizione del programma della “Capitale europea della cultura 2025” per l'organizzazione di iniziative ed eventi all’insegna della promozione della cultura d’impresa e della valorizzazione dell’osmosi fra cultura e mondo produttivo”.

IL CONCERTO. "E' una storia in cui memorie passate e visioni del futuro si mescolano per concretizzarsi in una strategia culturale efficace che contribuirà al miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell’intera area di confine", commentano dal Mittelfest. "Nova Gorica e Gorizia condividono lo stesso impegno: divise dai conflitti nel passato, ma unite nel presente dall’amicizia e dall’intensa cooperazione, le due città si sono date l’ambizioso obiettivo di diventare una Capitale Europea della Cultura transfrontaliera. Questa sera alle 21 celebriamo il successo di questa iniziativa con un concerto della FVG Orchestra sul sito del Teatro Verdi di Gorizia "Andanti perpetui (Viaggio a Est). Un’idea di Mittelfest per Go!2025".