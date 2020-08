Gorizia è una 'città che legge'

“Ormai ci abbiamo preso gusto”, commenta l'assessore alla cultura Fabrizio Oreti in merito alla conferma di Gorizia come 'Città che legge'. "A ogni concorso a cui partecipiamo, Gorizia entra in graduatoria utile. Ancora una volta, abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra premia, ma non solo, anche in questo caso e in questo ambito possiamo vantare delle eccellenze".

"Gorizia città che legge è un importante riconoscimento che, assieme alle librerie e alle biblioteche, ci permetterà di lavorare in sinergia a favore dell’innalzamento del livello culturale del territorio. Di cosa si tratta? In sintesi: la qualifica che abbiamo ottenuto per ora non dà remunerazione, è un titolo onorifico che, però, rende possibile partecipare all'omonino bando per i due anni successivi all'attribuzione (2020 e 2021). Nel 2019, per la nostra tipologia (comune tra i 15 e i 30.000 abitanti), sono stati erogati 30mila euro ciascuno ai cinque progetti vincitori (senza cofinanziamento necessario). A breve, assieme a Isig, incontreremo tutte le realtà coinvolte nel progetto, pertanto, associazioni, librerie e biblioteche".

"Chiedo fin d’ora a tutti, così come è già avvenuto nella prima fase, massima disponibilità perché questo riconoscimento sarà utile per supportare il tessuto economico della città visto che produce ricadute su Gorizia. Ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso di ottenere questo riconoscimento che dimostra che la cultura fa parte del Dna della città".

"Un ringraziamento particolare mi sento di rivolgerlo a favore di Isig, del direttore Daniele Del Bianco, di Lorenzo De Sabbata, che in maniera sinergica assieme all’associazione èstoria con il patron Adriano Ossola ed Enrico Vinti, hanno lavorato ottimamente a favore di questo vincente progetto", conclude Oreti.