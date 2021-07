Gorizia, l’occasione del secolo

I comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba, che assieme contano oltre 70mila abitanti, hanno un ente che di natura europea che li coordina. Si tratta del Gruppo europeo di collaborazione territoriale (Gect), guidato da alcuni mesi da Paolo Petiziol. Uno degli obiettivi nella sua agenda riguarda i preparativi per il 2025, quando la ‘doppia’ Gorizia sarà Capitale Europea della Cultura.

Come state impostando l’appuntamento del 2025?

“Essere Capitale Europea della Cultura è un titolo onorifico importante per qualsiasi città ma lo è ancora di più per il nostro caso di ‘città transfrontaliera’, primo caso assoluto in Europa. Questo, evidentemente, significa visibilità e opportunità ma allo stesso tempo è una sfida che va affrontata in un processo organizzativo molto più articolato rispetto ai casi precedenti. Faccio un esempio sui flussi finanziari, dove non solo siamo investiti di un ruolo di facilitazione di governance multilivello (le risorse infatti arriveranno dall’UE, dal livello centrale, regionale e locale) ma queste afferiscono anche a Stati diversi che necessitano quindi di procedure innovative e pratiche amministrative non banali, per garantire nei prossimi anni una spesa efficiente e soprattutto trasparente. I tempi possono apparire dilatati, ma abbiamo la consapevolezza che una solida preparazione iniziale ci consente di ridurre il rischio intoppi nel percorso successivo”.



“La cultura che il territorio è capace di esprimere è certamente il cardine, attorno al quale però ruotano molti alche ha portato nei tre Comuni Gect investimenti per 5 milioni di euro. Stiamo altresì immaginando molte iniziative di riqualificazione del tessuto urbano transfrontaliero, che culmineranno nella ridefinizione dello spazio della Piazza Transalpina, vero e proprio simbolo del futuro delle nostre città”.“La Capitale è chiaramente identificata ma è evidente che l’ambito di intervento deve assolutamente considerare tutta la regione. Immaginiamo che importanti processi di sinergia tra il Goriziano e tutto il Friuli debbano rafforzarsi se non addirittura innescarsi ex novo. Pensiamo al numero di visitatori e turisti che arriveranno a vedere la ‘Berlino’ del sudest Europa e che coglieranno sicuramente l’opportunità di visitare anche località vicine, fare acquisti nei negozi e gustare le eccellenze eno-gastronomiche che possiamo offrire. Non dimentichiamo quanto la Regione abbia creduto nella Capitale europea sin dall’inizio sostenendo, anche finanziariamente, la candidatura di Gorizia senza esitazioni. Questa lungimiranza dimostra consapevolezza di tutti noi che a trarre beneficio dal titolo sarà, appunto, tutto il tessuto regionale, con una maggior visibilità dei propri prodotti, accesso a nuovi mercati e – perché no – attrazione di investimenti e talenti. Se a tutto ciò aggiungiamo lo straordinario decollo economico che sta investendo Trieste con il ritorno al suo retroterra economico naturale, tutti possiamo comprendere le opportunità che abbiamo davanti e se non sapremo coglierle non potremo certo dare colpe ad altri”.