Gorizia, la ‘periferia’ della Belle Époque

Per molti ancora città simbolo della Grande guerra, Gorizia è stata una delle capitali ‘minori’ della Mitteleuropa. La ‘Nizza d’Austria’ dalla spiccata vocazione turistica di fine ‘800 non fu solo un buen retiro di ‘periferia’ per funzionari imperiali, ma centro di creatività e diffusione artistica di alcune delle più importanti avanguardie a cavallo tra due secoli. Nella ‘Contea’ vissero e operarono artisti legati al territorio, da Ernst Stöhr, amico dell’imprenditore friulano Giacomo Ceconi, a Rudolf Jettmar, collaboratore della rivista Ver sacrum, fino a Josef Maria Auchentaller, famoso per le opere dedicate alla sua città d’adozione, Grado.

L’aria della Secessione viennese si respira di nuovo grazie alla grande mostra dell’Erpac – l’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che si inaugura sabato 10 a Palazzo Attems Petzenstein, dove resterà fino al 17 gennaio. Vienna 1900 – Grafica e design è il terzo capitolo di un percorso dedicato alle arti viennesi a cavallo tra 19° e 20° secolo, cominciato nel 2005 con Belle Époque Imperiale. L’arte e il design e proseguito nel 2008 con Josef Maria Auchentaller. Un secessionista ai confini dell’Impero.



COLLEZIONE ARRICCHITA

GLI ORIGINALI DI ‘VER SACRUM’

ECCO L’OPERA D’ARTE ‘TOTALE’

- In questa nuova esposizione, i curatori Roberto Festi, Chiara Galbusera e Raffaella Sgubin hanno scelto di non trattare la pittura, quanto il mondo della grafica e del design, forme d’arte che furono campo fecondo di sperimentazione per molti artisti della cosiddetta Secessione. In particolare per Auchentaller, che apre il percorso espositivo con le sue Die tönenden Glöcken (Campane a festa), che poi andrà ad aggiungersi in forma permanente alle altre già presenti nella ‘Sala Auchentaller’ del Palazzo goriziano.- Il percorso di Vienna 1900 si snoda con una serie di opere grafiche originali (e i relativi fascicoli di stampa) realizzate per Ver Sacrum, organo ufficiale della Secessione viennese fondato nel gennaio 1898 da Gustav Klimt e Max Kurzweil. Gli originali esposti evidenziano la raffinata esecuzione di queste opere grafiche realizzate per il periodico secondo i principi della Flächenkunst, l’arte ‘piatta’ o della superficie. Oltre ai ‘piccoli’ capolavori di Ferdinand Andri e Carl Otto Czeschka, presenti anche quelli dai libri per l’infanzia di Heinrich Lefler, Joseph Urban e Franz Cizek.- Nel percorso espositivo c’è ancora spazio per Auchentaller e le suggestioni naturalistiche delle prime illustrazioni per Ver Sacrum, oltre a una serie di bijoux per la ditta Georg Adam Scheid. La mostra prosegue coi manifesti realizzati per pubblicizzare le 23 mostre della Secessione organizzate tra il 1898 e il 1905 e l’arte tessile della Wiener Moderne, connessa ad arredamento e moda: uno dei settori più produttivi, che vide in prima linea la ditta J. Backhausen & Söhne di Vienna, dal cui archivio provengono le opere presentate. Stoffe, tappeti, tessuti per arredi o rivestimenti diventano un tassello decisivo per raggiungere l’obiettivo del Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte totale. Quasi a suggellare questo concetto, un disegno di Klimt in prestito dal Leopold Museum di Vienna chiude l’esposizione: uno studio per la ballerina del fregio Attesa per il Palazzo Stoclet di Bruxelles, dove l’artista lavorò con molti artisti della Wiener Werkstätte, che rappresenta la summa dei princìpi che ispirarono le arti viennesi dell’epoca.