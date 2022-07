Gorizia, riapre la chiesetta medievale di Santo Spirito

Da oggi Borgo Castello ha un’ulteriore proposta per i turisti e i goriziani. Grazie a una convenzione tra Erpac Fvg e la Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, la chiesetta medievale di Santo Spirito è stata, infatti, riaperta al pubblico e potrà essere visitata negli stessi orari di apertura dei vicini Musei Provinciali, vale a dire dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.

Un arricchimento turistico e culturale non da poco, anche in vista del 2025, quando Gorizia e Nova Gorica diventeranno Capitale europea della Cultura e - questo è l’auspicio - meta ambita di migliaia di visitatori.

Come previsto dalla convenzione, il servizio di apertura e chiusura della chiesetta sarà garantito da Erpac Fvg, che gestisce anche i Musei Provinciali, anche se in realtà lo stesso servizio era già stato svolto in passato ma non in maniera continuativa. La convenzione è stata firmata da Anna Del Bianco, direttrice generale di Erpac Fvg, e da don Nicola Ban, parroco della Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano.

Nella foto, Raffaella Sgubin (direttrice dei Musei Provinciali di Gorizia) e don Nicola Ban