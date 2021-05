Grado, isola delle donne con Francesca Delogu e Cristina Lunardini

Si chiude sabato 8 maggio la tre giorni che il Comune di Grado ha dedicato alle storie di donne e ai talenti al femminile del nostro tempo. In diretta streaming dal terrazzo della Biblioteca Comunale, alle 12.15, sarà consegnato il Premio Grado Isola delle donne 2021 che, quest’anno, va a Francesca Delogu, la giornalista originaria di Udine, ormai da molti anni milanese d’adozione dal 2013 Direttrice responsabile di una delle più̀ note riviste di settore, Cosmopolitan Italia, mensile per eccellenza sull’universo femminile, che vanta 58 edizioni internazionali. A consegnarlo l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Grado, Federica Lauto, ideatrice e organizzatrice del festival in collaborazione con VUESSE&C di Paola Sain e Daniela Volpe.



Il Premio, istituito nel 2018, è nato per celebrare le donne originarie del Friuli Venezia Giulia che hanno ottenuto riconoscimenti e ruoli di grande responsabilità̀ nella loro attività̀ e professione. Il festival “Grado Isola delle Donne” la premia con la motivazione: “Una donna che con il suo impegno, capacità e carisma è riuscita a imporsi ai massimi livelli della sua professione facendo della passione e del talento un inesauribile motore di operosità e successo”. Dopo la consegna del Premio dalle mani dell’Assessore alle Pari Opportunità Federica Lauto, un incontro-intervista condotto dalla giornalista RAI Marinella Chirico.



Ad apertura dell’ultima giornata di festival un atteso appuntamento con l’arte del cibo e della cucina. Protagonista alle 11 la chef Cristina Lunardini: romagnola doc, è la ‘zia Cri’ del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”. Volto noto anche di Alice TV grazie al successo del suo programma “Le mani in pasta”, scopriremo il suo amore per la cucina che risale all’infanzia, il richiamo del cibo come cultura e dono è stato più forte di qualsiasi altra aspirazione: «La cucina per me non è mai stata solo un lavoro, ma una parte molto importante della vita. Ha sempre rappresentato la condivisione di momenti importanti: regalare del cibo cucinato con le proprie mani è forse tra i più bei gesti d’affetto». Da anni impegnata nel sociale, collabora con la Comunità di San Patrignano, dove, racconta «è terapeutico lavorare nella grande cucina su due livelli come se fossimo a casa. Così come fa stare bene condividere. Perché il cibo condiviso è il cibo del conforto. È altruismo e generosità».Ultimo appuntamento, sabato alle 10.00 anche, con il tour virtuale sulle tracce di Maria Callas e Pierpaolo Pasolini durante le riprese del film Medea nella laguna gradese, dal titolo “Divina Laguna”: un format interattivo a prenotazione obbligatoria ideato e condotto da Giulia Naitza sulla piattaforma Lapwing tours. Per prenotarsi e ricevere il link per il collegamento basta inviare una mail a isoladelledonnegrado@gmail.com