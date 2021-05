Gran finale con Dante e molto altro

Sabato 15 maggio, sono in programma, sempre in diretta streaming dal sito www.setemane.it, due incontri particolarmente interessanti: alle 10 “Pilacorte, scultore lombardo in Friuli”, in cui si discuterà delle opere realizzate nel Cinquecento dal grande lapicida in numerosi centri del Friuli, e alle 15 “VideoPeraulis pe culture contadine furlane”, in cui saranno presentati dei brevi video in cui si uniscono parole in friulano a momenti della vita contadina. Protagonista di sabato 15 sarà però Dante Alighieri.

Nel settecentesimo anniversario della scomparsa, il “Dantedì” della Setemane si aprirà alle 16.30 con il convegno “Ces fastu crudeliter accentuando eructuant” che tratterà degli studi critici di intellettuali friulani alle copie delle opere dantesche conservate nelle biblioteche friulane.

Alle 21, l’incontro “Dante par furlan” in cui verranno presentati alcuni videoclip realizzati dal Teatri Stabil Furlan (recentemente trasmessi da Telefriuli) con brani tratti dalla Divina Commedia tradotti in friulano e si discuterà anche su come la lingua friulana ben si presti alle traduzioni dantesche. Domenica 16, ultimo giorno di questa Settimana 2021, alle 10 sarà trasmessa “A torzeon pal comun di Dolegne”, in attesa di celebrare la Fraie de Vierte nella località che diede i natali a Pietro Zorutti, Enos Costantini porta alla scoperta virtuale di un territorio che fa della sua vocazione alla viticultura e alla gastronomia uno degli elementi più caratterizzanti.