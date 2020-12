Gran finale con Zeropixel

Domenica 6 dicembre alle 18 appuntamento conclusivo con ZeroPixel Festival. "Rewind", in streaming sui canali social del Festival, ripercorrerà per immagini i 20 eventi organizzati dal 7 novembre a oggi, con interventi di fotografi, curatori e organizzatori del Festival dedicato alla fotografia ai sali d'argento. E darà i numeri di questa edizione 2020 della manifestazione, completamente riorganizzata a causa dell'emergenza pandemica. Un'edizione interamente online che ha visto la presentazione di 13 mostre, 3 conferenze, 4 workshop, 4 concerti. Tra le mostre ricordiamo le collettive "Musica", "Omaggio a Ludwig van Beethoven", "Hablando en plata", "Musica in fotografia" e "STRANA B" e le personali "Affinchè tu possa vedere i colori della musica" di Daniele Peluso, "Anton Corbjin: collezione privata", "Sulla strada del Raga" di Maurizio Frullani, "La visibilità muta dell'oggetto" di Sergio Scabar, "Nevermind" di Davide Dionisio, "Palio di San Donato" di Fabio Rinaldi, "Grandi interpreti prima del concerto" di Arnaldo Grudner, "Un soffio di Luce" di Luigi Tolotti. Tra i concerti gli omaggi a Beethoven di Natalia Morozova e Nadezda Tokareva.