Gran finale per ‘Un libro da consigliare’

Mercoledì 1 giugno alle 10, al Teatro Comunale di Monfalcone la cerimonia di premiazione di "Un libro da Consigliare 2022", il concorso per giovani lettori appassionati, ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e organizzato insieme al Consorzio Culturale del Monfalconese, ente gestore del Sistema BiblioGO!, nell’ambito di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tra i partner dell’iniziativa è stata quest’anno anche la Fondazione Pordenonelegge.it.

A coronare il successo del Concorso sarà l’Ospite d’onore della cerimonia di premiazione, l’autore Manlio Castagna, amatissimo dai giovani lettori, che parlerà dell'importanza della lettura, della condivisione, della grande libertà e della forza che un libro può portare con sé, anche e soprattutto in quella magnifica avventura che è diventare grandi. Manlio Castagna, sceneggiatore, regista, critico cinematografico, da oltre vent'anni è nell'organizzazione del festival di Giffoni, di cui dal 2007 al 2018 è stato vicedirettore artistico. Ha esordito nella narrativa con la trilogia bestseller Petrademone, edita da Mondadori e tradotta in varie lingue. Ha pubblicato Le belve, scritto con Guido Sgardoli, I venti del Male, La notte delle malombre (Menzione Speciale al Premio Cento 2021), Alice resta a casa, scritto con Marco Ponti, e 116 film da vedere prima dei 16 anni. All’evento di premiazione del contest “Un libro da consigliare”, Manlio Castagna racconterà in anteprima anche il suo nuovo romanzo fantasy-storico, Draconis Chronicon, in uscita per Mondadori proprio in quei giorni.

“Avventure creative”, il tema scelto per “Un libro da consigliare” 2022, ha dato la possibilità ai tantissimi ragazzi dagli 11 ai 18 anni che hanno partecipato di vivere infinite storie e di scatenare la fantasia, grazie alla potenza creativa della lettura. Il numero di adesioni prova quanto sia “urgente” e importante, per i giovani, poter godere dei libri e condividerli: essi sono un'occasione di evasione, un modo per non sentirsi soli e per progettare il futuro. Un’edizione breve, questa del 2022, come nessuna in precedenza, partita all’inizio di febbraio e conclusa già a inizio giugno: il numero di partecipanti e di elaborati ricevuti ha superato ogni aspettativa.

Il concorso ha accolto ben 363 concorrenti. I partecipanti con l'adesione più alta sono stati i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con 287 adesioni; 76 le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Come ogni anno le modalità espressive dei consigli di lettura erano diverse. La maggior parte dei consigli sono arrivati sotto forma di scritti e poesie (138). I disegni ricevuti sono stati 60, mentre le fotografie scattate per raccontare il proprio libro del cuore sono state 49. I video, per lo più lavori di gruppo, che la giuria ha dovuto valutare sono stati 66 mentre i brani musicali arrivati sono stati 3. Le scuole che hanno partecipato sono state quaranta, provenienti da tutte le province della regione (24 scuole medie e 16 superiori).

Dalla provincia di Gorizia sono intervenuti gli istituti "M. Buonarroti", "M. Fabiani" "S. Pertini", "J. Vega", "S. Gregorčič" e le scuole medie "E. Giacich", "V. Locchi", "D. Alighieri", "C. Macor" e "G. I. Ascoli". Da Pordenone le superiori Sacile-Brugnera, Grafica e Comunicazione, "G. Leopardi - E. Majorana", "E. Torricelli" e le scuole medie "I. Nievo”, "G. Zanella”, "L. Da Vinci", "G. Lozer" e "P. P. Pasolini". Da Trieste il liceo "E. e U. Nordio" e le scuole medie "F. Rismondo", "G. Roli", "S. Gregorčič" e "N. Sauro". Da Udine il Liceo Classico Europeo, Educandato Statale "Collegio Uccellis", gli istituti "C. Percoto", N. Copernico", "G. Marinelli", "A. Zanon", "Magrini Marchetti", il Liceo Linguistico “Convitto Nazionale Paolo Diacono” e le scuole medie “Monsignor C. De Gaspero”, "G. Marconi", "A. Mistruzzi", "I. Nievo", "IV novembre", "G. Carducci", "A. Zardini", "E. Feruglio", "G. B. Tiepolo" e "J. Pirona”.

Tutti i libri scelti dai ragazzi, che essi stessi hanno voluto consigliare ai loro coetanei, partecipando al concorso, riempiono oggi un opuscolo – che verrà consegnato a tutti i partecipanti al concorso e distribuito nelle biblioteche, nelle librerie e nei luoghi di aggregazione giovanile della Regione e spedito a chiunque lo richieda alla mail info@unlibrodaconsigliare.it – e costituiscono una preziosissima bibliografia di oltre 110 titoli. E non possono esserci consigli migliori di quelli che provengono direttamente dai giovani lettori!

I vincitori, che saranno annunciati nella cerimonia del primo giugno, riceveranno in premio buoni spesa in libri e materiali tecnologici: un ulteriore incentivo alla crescita culturale e alla scoperta delle possibilità creative offerte anche dalla tecnologia.