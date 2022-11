Gran finale per il concorso letterario Vôs de Basse

Tutto pronto per le premiazioni della quinta edizione di Vôs de Basse, il concorso letterario in lingua friulana organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, mediante lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane.

Sabato 3 dicembre, alle 16, presso la sala conferenze di Villa Dora, a San Giorgio di Nogaro, saranno finalmente resi noti i nomi dei vincitori delle quattro sezioni (Studenti, Narrativa, Poesia e Traduzione), a cui hanno partecipato quasi 100 scrittori provenienti da tutte le provincie friulanofone della regione, oltre ad alcuni “furlans ator pal mont” emigrati in Argentina o in Spagna.

L’iniziativa intende essere un omaggio ad alcune delle figure che hanno arricchito il panorama culturale della Bassa Friulana, quali Pre Zaneto (don Giovanni Schiff), Tita Marzuttini, Luciano Morandini, Alviero Negro, Pierluigi Visintin e Gina Marpillero, alla quale, vista la ricorrenza dei 110 anni dalla nascita (18 febbraio 1912), è stata dedicata la sezione Studenti, in collaborazione con la famiglia e con il Docuscuele - Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana.

Il pomeriggio si aprirà con lo spettacolo “Fantasie un Corno!”, di e con Emanuele Bertossi e con le musiche di Paolo Forte, ideato all’interno del progetto regionale “Fiume in corso” per la valorizzazione del patrimonio fluviale del territorio ed opportunamente riadattato per l’evento. Le poesie vincitrici verranno reinterpretate attraverso le note del noto fisarmonicista. Per l’occasione, presso l’Antiquarium di Villa Dora sarà possibile visitare la mostra storica “Maria Bergamas, per tutte le madri, per tutti i figli”.