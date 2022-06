Gran finale per il Festival del Giornalismo

L’ultima giornata di Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari, sabato 18 giugno, sarà ricca di appuntamenti dalla mattina alla sera, con masterclass, presentazioni di libri e incontri che si chiuderanno con la cerimonia di consegna del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia a Marilena Natale.

La mattina si apre alle 10 con il masterclass di giornalismo investigativo Crime scene, procedure e linee investigative, tenuta da Giovanni Taranto, giornalista specializzato in cronaca nera e giudiziaria, docente e condirettore di Social News. Un momento di incontro e di confronto a tu per tu, un’occasione per conoscere meglio il ruolo di reporter e i dietro le quinte. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

Si prosegue poi alle 11 in palatenda con l’incontro Coronavirus: a che punto siamo?, nel corso del quale Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ci racconterà qual è la situazione attuale della Pandemia che ha stravolto per due anni le nostre abitudini. Dialogherà con l’ospite Francesco De Filippo, responsabile dell’Agenzia Ansa Fvg e scrittore.

Alle 12, nel giardino di Piazzetta dell’Emigrante, ci sarà un aperitivo letterario con la presentazione del volume I briganti della Carnia dell’esploratore, naturalista, alchimista e scrittore Francesco Boer e pubblicato da White Cocal Press quest’anno. Una passeggiata in Carnia per evadere dalla quotidianità si trasforma in un incontro con i briganti, persone scappate dalla civiltà che vivono nei boschi. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura. Dialogano insieme all’autore l’editore Diego Manna e l’editor Cinzia Benussi.

Si tornerà alle 17.45 nell’auditorium comunale, per un momento di ricordo per il giornalista Demetrio Volcic, scomparso a dicembre dello scorso anno dopo una lunga e lodevole carriera come corrispondente esteri per la Rai. Parteciperanno Antonio Barba, già capocronista de Il Piccolo e del Messaggero Veneto, lo scrittore e giornalista Antonio Gnoli, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Honess, il giornalista Marko Marinčič con la moderazione del direttore di Gorizia News & Views Vincenzo Compagnone.

Cambiamo tema per l’incontro delle 18.30 in Piazzetta Francesco Giuseppe I, e passiamo agli obiettivi ONU per il 2030: “Ambiente e Agenda 2030: le sfide per il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Si confronteranno Alberta Pellino, presidente della Young Ambassadors Society, un’associazione nata nel 2011 per favorire l’empowerment delle nuove generazioni offrendo opportunità di cooperazione internazionale; Anna Postorino, attivista dell’associazione Fridays For Future che si occupa di temi ambientali e di sostenibilità; Christiana Ruggeri, giornalista di esteri del Tg2 e scrittrice, il cui ultimo libro parla proprio del rapporto tra giovani generazioni e ambientalismo; Daniele Zovi, divulgatore, scrittore e esperto di foreste e animali selvatici. Introduce e modera l’incontro Fabrizio Stelluto, direttore di Asterisco Informazioni.

Alle 19.30 si festeggia una delle più importanti emittenti al mondo, la BBC, che quest’anno compie 100 anni di vita e di trasmissioni. Per l’evento “Happy B-Day BBC!” abbiamo un ospite d’onore: il direttore della BBC in Europa Richard Colebourn. Dopo la laurea all’Università di Oxford in Politica, Filosofia ed Economia, è arrivato alla BBC, ricoprendo il ruolo di produttore per Afghanistan e Pakistan e poi direttore della redazione del Medio Oriente. Grazie al suo lavoro sulla Siria, la BBC ha vinto un Emmy nel 2013. Insieme a lui sul palco ci saranno la giornalista italo-siriana di Caritas Europa Media Officer Susan Dabbous, sequestrata in Siria nell’aprile del 2013 insieme ad altri 3 colleghi; Mark Lowen, corrispondente della BBC a Roma dal 2019; Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra, scrittrice e direttrice di Radio Bullets. La giornalista del Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia Marinella Chirico modererà l’incontro.

Alle 20 in Piazzetta Francesco Giuseppe I verrà presentato il libro William e Harry, pubblicato quest’anno da Sperling&Kupfer. L’autore Antonio Caprarica, giornalista professionista e referente dell’associazione Articolo 21, ci racconterà del rapporto tra i due più famosi fratelli, in relazione anche alle vicende dell’ultimo anno, tra la rinuncia al titolo e il ricongiungimento per il Giubileo della Regina. Dialogherà con l’autore Giampaolo Carbonetto, giornalista professionista e referente Articolo 21.

Si prosegue alle 21 con la cerimonia di consegna della V edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia alla giornalista Marilena Natale, della redazione di Più N News, impegnata nel denunciare la mafia nel suo territorio, quello di Aversa. Sul palco, per la cerimonia, ci sarà anche Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La consegna del premio verrà presentata dalla giornalista e corrispondente di guerra Barbara Schiavulli. Il riconoscimento verrà consegnato alla vincitrice da Corinne Vella, la sorella di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa nel 2017 a cui il premio è dedicato. L’iniziativa rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

L’ultimo appuntamento alle 21.45, sempre al palatenda, si intitola Stampa e intimidazioni: quando l’informazione è sotto minaccia, per parlare di un tema sempre più attuale che coinvolge la vita e il lavoro di numerosi giornalisti in tutto il mondo. Ne parleranno Giulia Bosetti, giornalista e inviata di Presadiretta di Rai3; Manuel Delia, giornalista e blogger maltese, Stefania Maurizi, giornalista d’inchiesta per, tra gli altri, Il Fatto Quotidiano; Marilena Natale, giornalista Più N News e vincitrice della V edizione del Premio Leali delle Notizie; l’imprenditore e testimone di giustizia Gaetano Saffiotti. Introduce e modera l’incontro Cristiano Degano, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione su formazionegiornalisti.it o in loco.

L’intera manifestazione sarà inoltre seguita da Barbara Schiavulli, reporter di guerra che, oltre a essere giornalista ospite a Ronchi, manderà in onda ogni pomeriggio il Live @Festival su Radio Bullets, di cui è direttrice: gli ascoltatori potranno dunque seguire tutti gli sviluppi della manifestazione quotidianamente.

Il Festival del Giornalismo segue la normativa vigente in materia di contenimento da Covid. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Negli ultimi due anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e di stringere nuovi legami con altre realtà del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. L’associazione ronchese si è infatti unita all’Associazione Thesis del Dedica Festival di Pordenone, a Vicino/Lontano di Udine, al Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway di Caorle, all’associazione Heraldo Ets, organizzatrice del Festival del Giornalismo di Verona, e alla Vitale Onlus per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri.

L’organizzazione dell’intero Festival del Giornalismo, inclusi gli appuntamenti di “Aspettando il Festival…”, è stata resa possibile grazie all’ Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, alla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.