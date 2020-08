Gran finale per le letture di 'Ogni biblioteca è un’avventura'

Ultimo appuntamento, oggi, lunedì 10 agosto, a Pordenone, con le letture animate dell’associazione Thesis nei quartieri – sempre legate ai temi dell’autore di Dedica, nel 2020 lo scrittore libico Hisham Matar - quest’anno organizzate all’aperto: una formula che ha avuto un gradimento al di là delle aspettative. “Siamo davvero contenti – dichiara il presidente Antonino Frusteri – perché nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid siamo riusciti nel nostro obiettivo, condiviso in particolare con il Comune di Pordenone e lieti che questa formula sia piaciuta, portando a ogni appuntamento un pubblico numeroso”. La quarta edizione di “Ogni biblioteca è un’avventura”, percorso di letture animate dagli attori di Ortoteatro nelle Biblioteche del Sistema bibliotecario di Pordenone e a Cordenons, ha accolto bambini e famiglie, nel rispetto delle regole anti-Covid, in parchi e spazi all’aperto adiacenti alle sedi bibliotecarie. Il gran finale, oggi, alle 17, nel cortile della Biblioteca Sud in Via Vesalio, con le storie dal Madagascar dal titolo “Il pappagallo e le cavallette”, una delle tante avventure in arrivo da un paese in cui si tramandano ogni giorno mille storie che parlano di animali, una divertente leggenda che racconta perché il pappagallo ha il becco curvo e perché le cavallette devastano i raccolti. Ingresso libero.