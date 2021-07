Grande successo per il libro sui 100 anni dell’Itala San Marco di Gradisca d’Isonzo

E’ stato, quello presso il Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, un vero e proprio talk show magistralmente condotto da Stefano Ceiner che ha saputo rendere tale la presentazione del libro sui 100 anni della gloriosa associazione gradiscana Itala San Marco. La platea del teatro, gremita in ogni ordine di posto concesso dalle limitazioni anti covid, ha apprezzato lo snello alternarsi dei vari personaggi intervenuti tra ricordi del passato e buoni intendimenti per il futuro stante la situazione di oggettiva emergenza che il mondo dello sport sta vivendo da oltre un anno a questa parte.

“Emergenza che ha fatto rimandare ben tre volte questa presentazione, ma siamo ben lieti di essere oggi qui, così numerosi seppur in un sabato di metà luglio con oltre 30° di temperatura; questa è la prova dell’importanza che l’Itala San Marco ha per tutti noi” interviene l’ex sindaco gradiscano Franco Tommasini, instancabile presidente del Comitato del Centenario 1919-2019. Il programma ha avuto inizio con la consegna della tradizionale Targa Panchina Verde al Mister Michele Colussi, premiato dall’ Dante Cudicio ed Ermes Canciani, che ne hanno esaltato le oggettive grandi qualità. Sul palco hanno portato il loro saluto e il loro profondo contributo vari personaggi, dal patrone di casa Stefano Capacchione – assessore allo sport del Comune di Gradisca d’Isonzo, passando per il già citato Ermes Canciani - presidente FIGC FVG -, Giorgio Brandolin - presidente CONI FVG -, Paolo Lazzeri – presidente in carica dell’ Itala San Marco - oltre al consigliere regionale Antonio Calligaris, che ha saputo toccare temi storici e sociali che lo hanno visto commuoversi e commuovere la platea, finendo con il neo presidente della Fondazione CARIGO Alberto Bernardin e l'amministratore delegato della San Marco, Roberto Nocera.



L’autore del libro, Luigi Murciano, si è collegato da remoto a causa di un improrogabile impegno personale che lo ha tenuto lontano da Gradisca; il giornalista ha saputo toccare nel suo intervento argomenti sia professionali che storici che hanno colpito nel segno dando prova del grande lavoro da lui svolto in questa opera di grande oggettivo valore che è andata letteralmente a ruba tra i moltissimi spettatori presenti in teatro.