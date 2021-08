Green Pass per accedere alle sedi culturali

Da venerdì 6 agosto, nelle sedi culturali del Comune di Monfalcone (Biblioteca comunale, MuCa - Museo della Cantieristica, Galleria comunale d’Arte Contemporanea, Rocca di Monfalcone e Teatri comunale), come in tutti gli istituti e luoghi di cultura italiani, diventa obbligatorio esibire il Green Pass per accedere ai servizi, come disposto dall'articolo 3 del Decreto Legge 105/2021.



Il Green Pass sarà verificato all’ingresso dall’operatore addetto all’accoglienza al pubblico.



Sono tenuti a presentare il Green Pass tutti gli utenti di età maggiore di 12 anni.



Sono esclusi dall'obbligo i minori di 12 anni, quanti hanno l'esenzione dal vaccino e possono esibire idonea certificazione medica, quanti hanno un certificato di vaccinazione della prima dose ma a partire dal 15° giorno dalla somministrazione, chi sia provvisto di certificato di esito negativo al test molecolare o antigenico rapido eseguito entro le 48 ore precedenti.