Green Pass per accedere alle sedi Erpac del Fvg

Come previsto dal decreto legge n. 105 del 23.07.2021, dal 6 agosto per accedere a musei, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico sarà necessario esibire il Green Pass. Di conseguenza, le sedi gestite dall’Erpac FVG si adegueranno alla normativa, chiedendo ai visitatori il QR Code digitale o cartaceo apposto sulla certificazione verde, accompagnato da un documento di identità. La verifica della certificazione avverrà con l’applicazione “Verifica C19”. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.



Erpac FVG ricorda la sua mostra in corso alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo “Behind the appearances Vera Lehndorff / Holger Trülzsch. Exhibition” (dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e la sua mostra al Magazzino delle Idee di Trieste “Gabriele Basilico. Nelle città” (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19).



Erpac FVG, però, offre anche: a Villa Manin di Passariano di Codroipo, con tutti gli eventi di “Villa Manin Estate” (info www.villamanin.it); al Museo della Grande Guerra e al Museo della Moda e delle Arti applicate a Gorizia (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19; info www.musei.regione.fvg.it); alla Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18; info www.musei.regione.fvg.it); al Faro della Vittoria a Trieste (dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; info www.farodellavittoria.it); ancora a Villa Manin di Passariano di Codroipo, con il parco, la cappella e la scuderia (dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19), la sala esposizioni della Barchessa di Levante con la mostra "Il paesaggio dei magredi" (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 19: info www.villamanin.it); al Museo della Vita contadina “Diogene Penzi” a San Vito al Tagliamento (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 18; info www.musei.regione.fvg.it); al Museo dell’Emigrazione a Cavasso Nuovo (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, sabato e domenica dalle 15 alle 17; info www.musei.regione.fvg.it)