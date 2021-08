Green Pass per musei, biblioteche e spettacoli a Udine

Si è tenuta questa mattina in modalità online una riunione operativa, organizzata dall’Assessore alla cultura e personale del Comune di Udine Fabrizio Cigolot e alla quale hanno partecipato i dipendenti e i collaboratori impiegati nell’ambito del sistema museale e bibliotecario cittadino, in vista dell’introduzione del Green Pass, prevista per la giornata di domani.



Come noto, infatti, il Governo ha inserito anche i musei, gli archivi e le biblioteche nella lista di luoghi e servizi per avere accesso ai quali i visitatori di età maggiore ai dodici anni dovranno essere in possesso del Green Pass. Da venerdì 6 agosto sarà necessario non solo prenotarsi ma anche esibire la certificazione accompagnata da un documento d'identità; certificazione che i dipendenti e gli operatori delle cooperative che si occupano dei servizi di sicurezza e custodia dovranno verificare, a ciò incaricati da un apposito atto del Sindaco.



La certificazione verde Covid-19 è richiesta, inoltre, per poter accedere anche a tutti gli, e dovrà essere parimenti esibita all'ingresso al personale addetto a tali controlli.“Chiediamo in questo senso ai cittadini di avere pazienza se ci sarà qualche piccolo disagio, e soprattutto di essere collaborativi con il personale, perché questa è una partita che riguarda tutti. Musei e biblioteche, come cinema e teatri - ha precisato Cigolot – hanno dimostrato fino ad oggi di non essere dei luoghi di contagio; qui i visitatori/spettatori sono al sicuro anche perché i controlli sono sempre stati accurati. Il Green Pass è una misura severa che risponde, a mio avviso, non solo alle esigenze di contenimento della pandemia quanto, soprattutto, a considerazioni d'ordine giù generale volte a indurre chi non si è ancora vaccinato a farlo presto per non rischiare di venire escluso dalla vita culturale e sociale. E come tale va accettata”.Ovviamente anche coloro che sono stati esentati potranno avere accesso a biblioteche, archivi e musei, e spettacoli sempre previa esibizione dell'apposita documentazione.con le indicazioni necessarie e così pure le relative pagine Facebook, ma anche i canali di comunicazione del Governo possono fornire ogni chiarimento.“L'auspicio è, comunque, che tale drastica misura possa essere superata quanto prima con il definitivo regresso della pandemia”, ha concluso Cigolot.