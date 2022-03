Guardare al futuro attraverso la poesia

"I versi di Zdravljica (Brindisi), una delle poesie di France Prešeren, sono scritti poco più di un secolo fa ma sono quanto mai attuali; malgrado la drammaticità in atto in Ucraina, dobbiamo guardare avanti e farci scudo con la poesia per non essere fiaccati nell'animo dal conflitto in corso, dobbiamo avere speranza e fiducia per consegnare il futuro alle nuove generazioni".

Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, portando il saluto anche dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, oggi, nella sala Tessitori del palazzo del Consiglio Regionale a Trieste, dove ha aperto la presentazione del volume Poesie di France Prešeren (1800-1849), il massimo poeta romantico sloveno, citandone i versi.

Per l'occasione è stata proposta al pubblico una serie di poesie commentate da Miran Košuta, titolare della cattedra di Lingua e Letteratura slovena nel dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, nonché traduttore dell'intero volume Poezije di France Prešeren, pubblicato per la prima volta nel 1847.



Con la poesia scelta da Gibelli, la cui settima strofa è l'inno nazionale vero e proprio della repubblica di Slovenia, Prešeren intendeva non solo esaltare la Slovenia, ma brindare a tutti i popoli del mondo quando, superati odii e guerre, ciascuno avrebbe visto nell'altro non il confinante ma il vicino di casa."Questi versi - ha commentato Gibelli - riguardano anche il legame con la propria terra. In Friuli Venezia Giulia siamo molto legati alle radici, ma a volte cadiamo nel campanilismo, dobbiamo proseguire ad evolvere superando i confini. La nostra regione ha grandi potenzialità e per molti aspetti siamo un passo avanti ad altri ma possiamo certamente crescere ancora superando l'attaccamento esasperato nella difesa dei propri confini".Gibelli ha apprezzato l'evento esprimendo soddisfazione per aver concluso la giornata mondiale della poesia parlando della massima espressione letteraria in lingua slovena.L'evento, patrocinato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato organizzato dall'associazione degli Slavisti di Trieste-Gorizia-Udine, in collaborazione con l'Unione culturale e economica slovena e la Confederazione delle organizzazioni slovene.