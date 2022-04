Guerra in Ucraina, pace o riarmo?

Il Centro di Accoglienza 'Ernesto Balducci' di Zugliano e la Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Fvg, giovedì 28 organizzano un momento di riflessione e approfondimento sulla drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo.



A due mesi dall’aggressione russa all’Ucraina, la guerra diventa sempre più disumana, fa strage della popolazione civile, devasta le città, costringe milioni di persone alla profuganza.



Giovedì 28 aprile, alle 20.30, ci si interrogherà su quali scelte politiche danno una speranza alla pace in un contesto internazionale in cui la guerra è nuovamente legittimata. L’aumento parossistico delle spese militari nel mondo garantisce la distensione e la convivenza tra gli Stati? Tutela l’ambiente, la sicurezza delle persone, il loro diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro?



Interverranno Pierluigi Di Piazza, che curerà la riflessione introduttiva, presidente del Centro Ernesto Balducci di Zugliano; Lisa Clark, attivista dei “Beati i costruttori di pace” (in collegamento online); Giulio Marcon, tra i fondatori della campagna Sbilanciamoci! (in collegamento online); Chiara Dazzan e Mathieu Scialino, rappresentanti Arci nella Carovana della Pace che recentemente si è recata in Ucraina; Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà.