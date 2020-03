Guida di viaggio per Stati scomparsi

E se quest’estate, invece di andare in vacanza in Italia o in Grecia, decideste di viaggiare all’interno della Repubblica di Venezia? Un progetto editoriale nato in Friuli sta lanciando proprio in questi giorni la prima serie di guide turistiche dedicate a ‘Stati scomparsi’, ovvero a Paesi che non esistono più. Si tratta del progetto ‘Extinguished Countries’, ideato dal giornalista gemonese Giovanni Vale (classe 1987), già collaboratore de Il Friuli e Il Piccolo. “L’idea - spiega Vale - è quella di trasformare il nostro passato in una possibile destinazione per viaggiatori e di farlo attraverso delle guide ironiche, leggere e ricche di curiosità”.



Nuove rotte per vacanzieri

Negli ultimi cinque anni, Vale ha lavorato con il Touring Club Italiano e con altre case editrici specializzate nella letteratura di viaggio, scrivendo di Italia, Slovenia e Croazia e da quell’esperienza, ci racconta, è nata la voglia di scrivere qualcosa di inedito. “Chi viaggia, oggi, cerca nuove rotte ed esperienze, vuole una vacanza autentica, unica. Seguendo delle vecchie mappe, possiamo attraversare un paesaggio contemporaneo ed essere continuamente sorpresi”, prosegue. La prima guida della serie è dedicata alla Repubblica di Venezia, uno Stato ‘scomparso’ nel 1797. Comprende sette Paesi attuali: Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro e sarà lanciata il prossimo 9 marzo, con una campagna di autofinanziamento online.



Caccia ai ‘leoni alati’ in Friuli

Le sorprese non mancano

Già oggi, chi è interessato al progetto può iscriversi alla newsletter sul sito www.statiscomparsi.it e ricevere gratuitamente un capitolo della guida in anteprima. La campagna online servirà a coprire i costi di stampa e finalizzare la guida. Per questo primo volume sulla Serenissima, Vale ha intervistato oltre 400 persone da Bergamo a Nicosia, mentre un’illustratrice ha realizzato mappe e infografiche che raccontano la millenaria storia di Venezia. Che cosa troveremo nel capitolo dedicato al Friuli? “Ci sarà un’intervista con Paolo Medeossi su Udine, Villa Manin e l’ultimo Doge, appunto Ludovico Manin. Ma si parlerà anche con Flavia Valerio e Alberto Vidon di Giulio Savorgnan, l’ingegnere che costruì moltissime fortezze veneziane, tra cui quella di Palmanova e quella di Nicosia a Cipro. Ci saanno poi Grado, Muggia, Sacile e tanti altri luoghi della venezianità in Friuli, con anche una sorta di ‘caccia’ ai leoni alati”.Dopo la Repubblica di Venezia, Giovanni Vale pensa già alle prossime guide: sull’Impero Austro-Ungarico, i territori europei dell’Impero Ottomano o ancora l’Andalusia araba. Lo scopo delle guide rimarrà però lo stesso: “mostrare che abbiamo molto in comune con i nostri vicini di casa e che possiamo viaggiare seguendo un filo rosso del passato e rimanendo incantati dalle tante scoperte incontrate per strada. In fin dei conti, è un viaggio alla (ri)scoperta della nostra identità”. Già sulla Serenissima, le sorprese non mancano, dalle specialità veneziane che si possono degustare in Grecia, fino all’iniziativa di chi sta ricostruendo una nave pirata sulla costa dalmata, passando poi per le tante leggende di mercanti, soldati e altri personaggi mitici. “È come viaggiare nel tempo, ma attraversando i luoghi del presente”, conclude il giovane giornalista friulano. Per chi vuole unirsi all’avventura, dunque, l’appuntamento è sul sito del progetto. Buon viaggio! (a.i.)