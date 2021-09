Sabato 11 settembre, alle ore 11, alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione del libro “Repubblica di Venezia”, primo volume della serie Extinguished Countries (Stati scomparsi), una serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più. Interverranno anche l’assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot e il professore Paolo Marsich. Qui il link all’evento: https://www.facebook.com/events/555020052485187



Extinguished Countries è un progetto editoriale lanciato nel marzo 2020 tramite una campagna di raccolta fondi online. In sole tre settimane sono stati raccolti oltre 25mila euro, che hanno permesso di creare la casa editrice Paper Boat Stories che ora edita le guide. Ideatore del progetto e autore della prima guida è Giovanni Vale, giornalista gemonese corrispondente da Zagabria da diversi anni per varie testate italiane e straniere. "Assieme a me hanno collaborato molti giovani illustratori, fotografi, traduttori e grafici croati ed europei - spiega Vale -. Obiettivo della collana è quello di proporre un viaggio originale indietro nel tempo alla scoperta di repubbliche, regni e imperi del passato. Non si tratta di guide nostalgiche, anzi, cerchiamo ciò che ci unisce, nel passato, piuttosto che quello che ci divide. Il libro sulla Serenissima (320 pagine a colori, con mappe e illustrazioni) è il risultato di oltre 400 interviste con persone residenti da Bergamo a Cipro. Sono loro a raccontare come l’eredità della Repubblica di Venezia (architettonica, gastronomia, linguistica…) è interpretata e vissuta nei territori che un tempo ne fecero parte".



La prima edizione della guida alla Repubblica di Venezia, stampata tre mesi fa, è già esaurita e attualmente in ristampa. Alla Libreria Friuli, sabato, verranno vendute le ultime copie rimaste.