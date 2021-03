Guido Tonizzo con Tinkara Kovač, Esprimersi con la musica

Nuovo appuntamento online di presentazione del libro Esprimersi con la musica (Caosfera Edizioni) scritto da Guido Tonizzo e Diego Silvestrin.

In questo video il co-autore Guido Tonizzo, in dialogo con l'artista slovena Tinkara Kovač, affronta temi attualissimi come la situazione dell'arte, della musica, l'importanza del comunicare e del supportarsi tra colleghi. Questi messaggi, e tanti suggerimenti, sono rivolti in particolare a tutti gli artisti e, ancor più nello specifico, a cantanti, autori e musicisti.



Come ricorda Kovač, infatti, tutto può partire anche solo dalla propria voce o ad esempio da una chitarra e da un'idea. E' da lì che nasce la magia, una magia che ha dato molto al mondo, in tutti i sensi.



Con la speranza che la musica e le altre forme d'arte siano tutte tutelate sempre meglio, il video si propone di fornire anche vari consigli pratici attraverso un interessante scambio di opinioni, che vanno dall'ambito musicale a quello della crescita personale, come il libro Esprimersi con la musica: una miniera d'oro per avere una marcia in più.