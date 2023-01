Il Natale e i tradizionali, lunghi pranzi con i parenti sono ormai giunti al termine, ma rimane ancora qualche giorno di vacanza. Alberi di Natale, profumo di caldarroste e ciambelle: le festività natalizie sono il momento giusto per ritrovarsi in famiglia o con gli amici, dove le occasioni per vivere esperienze uniche all’insegna dell’arte non mancano.

A Villesse è possibile immergersi nella mostra “Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva”, patrocinata dal Comune di Gorizia e dal Comune di Villesse: è un viaggio multisensoriale realizzato dal Tiare con la collaborazione di Stefano Fomasi Fake per la produzione artistica, il supporto tecnico di Ipermediastudio e Mcube e la consulenza strategica di Civita Mostre e Musei.

Un trionfo dell’arte senza confini, reso possibile dalle installazioni digitali che fanno vivere in modo nuovo e sorprendente i lavori del maestro viennese, che ha fatto della libertà creativa il suo motto: A ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà.

La mostra. In Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva architettura, scultura, decorazione, musica e arte digitale si fondono per entusiasmare, affascinare e meravigliare il pubblico di giovani e adulti invitandoli ad approfondire la conoscenza dell’uomo e dell’artista, la comprensione delle sue opere, la lettura stilistica attraverso la messa in scena spettacolare della tecnica pittorica.

Un’immersione totale, senza soluzione di continuità, nel mondo simbolico, enigmatico e sensuale di Gustav Klimt, artista universale che ha dato immagine alla cultura del proprio tempo, ai nuovi gusti e stili di vita. Nei suoi capolavori ha saputo investigare temi fondamentali quali la vita e la morte, la nascita e il dolore, l’amore, il rapporto tra uomo e donna, quello tra le generazioni. La visione delle sue opere è accompagnata dalle musiche memorabili del suo tempo, realizzate da compositori leggendari come Mozart, Beethoven, Strauss e Mahler.

Per dirla con le parole di Stefano Fake, artista multimediale che da oltre un decennio porta nel mondo mostre immersive di grande successo: “Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva trasforma lo spazio Emotionhall in un museo del futuro, cioè in uno spazio partecipativo, all’interno del quale i visitatori vivono esperienze coinvolgenti, narrative ed educative allo stesso tempo. Grazie alle numerose installazioni multimediali presenti in mostra, cerchiamo di coinvolgere lo spettatore mettendolo al centro dell’esperienza museale, per meravigliarlo ma anche incuriosirlo e invitarlo ad approfondire. È un grande omaggio all’arte del passato con uno sguardo all’arte del futuro”.

Il pubblico potrà infatti vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi muovendosi tra il tunnel sensoriale interattivo, la galleria d'arte, la mirror room e tante altre sorprese tutte da scoprire.

L’interattività della mostra conferisce al visitatore il ruolo da protagonista attraverso giochi di specchi e luci, dando nuova vita alle opere rappresentate. I colori, l’oro e il suo luccichio avvolgeranno lo spettatore raccontando sia i capolavori, sia l’uomo semplice e riservato che si rese assoluto protagonista del secessionismo viennese. Leitmotiv della mostra è la “sinfonia”, il suono che nasce da ogni sua immagine, da ogni quadro e ogni decorazione, dalle opere, la poesia, le sue idee, i suoi pensieri, le sue pulsioni decorative, mai eccessive e sempre eleganti e contro corrente, magicamente immersive.

Date e orari. Fino al 30 aprile - dalle 10 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30). Chiusura nei giorni 1 gennaio e 9 aprile.

Biglietti disponibili su TicketOne e presso l’InfoPoint del Tiare Shopping (tel. 0481 099480).

Stefano Fomasi, in arte Fake, è un artista e regista multimediale specializzato nella realizzazione di forme espositive che riuniscono arte e tecnologie, chiamate "mostre immersive" o "esperienze di arte immersiva". Con il suo studio fiorentino The Fake Factory ha realizzato alcuni dei titoli di maggior successo italiano e mondiale fra cui Caravaggio Experience, Klimt Experience, Inside Magritte, Bach Experience, Van Gogh Immersive Art Experience. Dal 2019 è ideatore e direttore artistico del progetto Farnesina Digital Art Experience, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano, con il fine di produrre, esporre e comunicare l'arte digitale italiana nel mondo.