Halloween a Maniago, tra streghe, mostri, zucche e brividi

Sabato 31 ottobre, alle 10.30, in Biblioteca a Maniago, Ortoteatro presenta 'Streghe, Mostri, Zucche e Brividi!' con Federica Guerra.

Dolcetto o scherzetto? Storie divertenti o storie paurose? Ma no! Tutto insieme! Le più divertenti storie per ridere della paura. L'incontro è dedicato ai bambini e alle famiglie da 3 anni in su.

L’evento fa parte di “Storie da Sfogliare nelle Valli e Dolomiti Friulane – Storie, racconti, letture animate” organizzato dal Sistema Bibliotecario delle Valli e delle Dolomiti Friulane. L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni Biblioteca Civica di Maniago Tel. 0427 730016

e-mail: biblioteca@maniago.it

L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione.