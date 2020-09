Fa volare lontano il titolo della mostra “Hendrix, Pasolini e altre storie” che apre martedì 15 settembre al PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone.

Una strana coppia composta dal geniale chitarrista mancino prematuramente scomparso Jimy Hendrix e uno dei massimi intellettuali del secolo scorso cresciuto a Casarsa Pier Paolo Pasolini. Già questo sarebbe lo spunto per una sceneggiatura di una graphic-novel.

Ma i due nomi non sono citati per questa ragione, sono invece due distinti e apprezzati lavori del fumettista pordenonese Gianluca Maconi, affermato a livello internazionale, le cui tavole sono esposte fino a novembre al Palazzo Arti Fumetto di Pordenone in contemporanea a ben altre quattro mostre: “il Mondo di Leonardo: codici interattivi, macchine e disegni”, “Mecha-Design a fumetti” di Lorenzo Pastrovicchio, “il Muro” di Mario Alberti, “Lockdownn Chronicles” la mostra collettiva del libro benerico con 100 contributi di fumettisti famosi.

Raffinato e dettagliato nel tratto ma aperto nel concedersi al grottesco e al semi-umoristico, Maconi è riuscito a farsi ammirare per l’intelligenza e la sensibilità di adattarsi alle più diverse esigenze narrative di vari contesti editoriali, aiutato sopratutto da una rara conoscenza di settori diversi nel campo dell’entertainment.

La mostra “Hendrix, Pasolini, e altre storie” svela, attraverso 53 tavole originali estratte dai suoi lavori più significativi che partono appunto dalle graphic-novel “il Delitto Pasolini” e da “Electric Requiem” dedicata ad Hendrix, le peculiarità di un autore completo dalle numerose sfaccettature artistiche, avendo affrontato biografie a fumetti, racconti umoristici, fumetti di avventura seriale, auto-produzioni e il fantasy che lo ha portato al successo internazionale con le serie pubblicate dal colosso editoriale francese Soleil “Azaqi”, “Elya” ed “Elfes”.

L'artista sarà presente all'apertura della mostsra Martedì 15 Settembre alle 19.00 per una visita guidata con l'autore. A causa delle restririzioni dovute alle disposizioni di sicurezza contro il corona virus è necessaria la prenotazione.