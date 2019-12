I ‘polli’ graffiano, oggi più che mai

In un periodo in cui i vignettisti ‘puri’ e veramente incisivi si contano sulle dita di una mano, la prematura scomparsa il 3 ottobre 2018 Fernando Venturini ha tolto a noi friulani una penna tagliente, in grado di interpretare con apparente leggerezza la nostra società, i vizi e le virtù della classe dirigente e degli abitanti di una terr che ha visto la sua iconica Aquila trasformata in un altro tipo di pennuto nelle sue icastiche vignette. Nati in origine con un taglio prettamente locale, l’applicazione di grafica e ironia alla satira politica di Palmanova e dintorni, i ‘polli’ di Venturini hanno poi quotidianamente commentato – a modo loro e ovviamente dell’autore – l’avvenimento del giorno sul Tg di Telefriuli e sulle pagine de ‘il Friuli’.



Proprio il nostro settimanale ha recuperato qualcosa come 800 di queste vignette, altrettanti commenti alla politica regionale e nazionale, ma anche a costume, cultura, sport, sanità, economia, enogastronomia…, selezionandone 118 per ‘In punta di penna’, un libro dal formato originale che sarà in edicola in abbinata con il settimanale ‘il Friuli’ da venerdì 13 e per tutte le festività natalizie. Sabato 7, nella sua Palmanova, è stato presentato ufficialmente il volume e l’inaugurazione di una mostra che raccoglie una selezione di vignette realizzate da Fernando Venturini in oltre vent’anni di attività artistica.



Tutte le vignette sono caratterizzate dalla presenza dei suoi celebri ‘polli’ lasciati in eredità col suo personale segno, con cui ha saputo analizzare, criticare, ironizzare e dare spunti di ragionamento su argomenti, ahinoi, attualissimi. Nato a Palmanova il 15 dicembre 1951, collaboratore anche per le riviste La Panarie e Realtà Industriale, Venturini ha lasciato in ‘eredità’ una produzione nata e sviluppata come hobby: i suoi polli antropomorfi, capaci, con pochi tratti e battute fulminanti, di analizzare la situazione politica meglio di un talk show serale. Di decifrare “pigolii, commenti e starnazzamenti di sottofondo” con la lucidità di un sociologo, popolare nell’uso del medium, la vignetta, ma sempre profondo dietro l’apparente immediatezza della battuta. Col senno di poi, molte delle sue ‘visioni’ continuano ad essere attuali: incisive e taglienti quando ce n’era bisogno (cioè, quasi sempre), mai volgari né qualunquiste, neppure quando l’oggetto della satira era il potente di turno. Che, anzi, avrebbe bisogno oggi più che mai dei ‘graffi’ – pardon, delle beccate – dei polli di Venturini.