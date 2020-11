I Cieli e le Terre di Tiepolo, incontri sospesi

In ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo decreto ministeriale del 3 novembre, che prevede la chiusura di mostre e musei fino al 3 dicembre 2020, sono sospensi temporaneamente i tre incontri del progetto “I Cieli e le Terre di Tiepolo” calendarizzati in questo mese a Gorizia, Trieste e Udine.

Le nuove date per gli incontri saranno predisposte nel mese di dicembre 2020, nel rispetto delle leggi vigenti, e comunicate appena possibile.