I Cieli e le Terre di Tiepolo, incontro d'arte a Tolmezzo

Omaggio a Giambattista Tiepolo (1696-1770) nel 250° anniversario della sua scomparsa con il progetto di 12 incontri in Friuli Venezia Giulia per celebrare l’opera del Maestro veneziano e illustrare un’epoca feconda e illuminata, che vide all’opera anche il genio di Antonio Zanon, Jacopo Linussio e Giuseppe Tartini.



Sabato 24 ottobre, alle 15.30, al Museo Carnico delle Arti Popolari 'Michele Gortani' di Tolmezzo, incontro d’arte e visita guidata 'Dall’artigianato all’industria. La rivoluzione di una mente visionaria'.

'L'affresco di Wurzburg: un fantasioso tetto al mondo' con Azzurra Zanetti, allieva Accademia di Belle Arti “GB Tiepolo”.

Concerto di Marco Fantin alla chitarra del Conservatorio Jacopo Tomadini, Johann Sebastian Bach (1685-1750), dalla Suite n. 1 in Sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007: Preludio, Sarabanda, Minuetto, Minuetto 2 Agustin Barrios Mangoré (1885-1944), Una Limosna por el Amor de Dios (El Ultimo Tremolo).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ITINERARIA I-Mobile +39 347 2522221 E-mail itineraria@itinerariafvg.it Web site www.itinerariafvg.it