I Colloqui dell’Abbazia presenta 'Il piccolo re di un uomo è il suo cuore'

Anteprima nazionale all'Abbazia di Rosazzo, giovedì 9 settembre, alle 18, con 'Il piccolo re di un uomo è il suo cuore', edito da Rizzoli della scrittrice friulana Maria Zamolo per la rassegna 'I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga', curata dalla giornalista Margherita Reguitti, moderatrice degli incontri, e da Elda Felluga.



Un viaggio dal Burundi a Udine a distanza di oltre 20 anni di due bambini, Giona e Jean, in fuga dalla povertà e dalla violenza. Maria Zamolo costruisce una trama di fantasia nella quale inserisce caratteri e avvenimenti autobiografici in una cornice di informazioni sulla cultura e sulle tradizioni del paese che si trova a sud dell’equatore nel continente nero, fra i più poveri al mondo. In Burundi infatti l’autrice, originaria di Gemona dove vive, ha vissuto dal 1976 al ’79 accanto la marito, medico chirurgo volontario in ospedali gestiti da diverse onlus fra le quali Medici Senza Frontiere.



Un romanzo omaggio al marito scomparso nel 2017 ma anche un dare voce ai temi dell’accettazione dell’altro e della disponibilità verso gli ultimi, dell’ amore e della possibile rinascita. Un romanzo d’esordio che con scrittura schietta, curata, dal forte impatto evocativo presenta al lettore lussureggianti paesaggi, abbacinanti colori e intensi profumi.



L’incontro, inserito nella rassegna realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga, Vigne Museum associazione culturale e il Comune di Manzano, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19. Obbligatori green pass e la prenotazione all’indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it,fino a esaurimento dei posti disponibili.