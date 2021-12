I diritti negati, il caso della Bielorussia

La Bielorussia in queste settimane è balzata nuovamente alle cronache per la crisi dei migranti al confine con la Polonia, ma questa è solo l’ultimo step di una crisi che ha radici lontane. Giovedì 16 dicembre alle 18 Iscos Friuli Venezia Giulia e Circolo Nuovi Orizzonti organizzato, in via Brescia 3 ai Rizzi (Udine), un incontro che vuole dare visibilità a quanto sta accadendo in Bielorussia, con i suoi risvolti politici, democratici e sociali, e dare sostegno ai dissidenti che, a oltre un anno dall’inizio delle manifestazioni contro Lukashenko, cercano di dare un nuovo corso democratico al loro paese.



Ekaterina Ziuzuk e Giulia Tarasevich dell’Associazione degli espatriati bielorussi “Supolka” porteranno la loro diretta testimonianza, parteciperanno inoltre Martina Napolitano, Dottoressa di ricerca in Slavistica presso l'Università di Udine, e Luciana Fabbro del Coordinamento donne CISL FVG. Modera Roberto Cocchi, ISCOS Friuli Venezia Giulia



Al termine della serata sarà inoltre possibile aderire allaai prigionieri politici della Bielorussia, con l’acquisto del braccialetto simbolo della campagna e del libro “” di(Infinito Edizioni).La serata è organizzata da Iscos Friuli-Venezia Giulia e Circolo Nuovi Orizzonti, con il patrocinio del Comune di Udine e FNP Cisl Udinese e Bassa Friulana, e in collaborazione con l’Associazione degli espatriati bielorussi “Supolka” e il Coordinamento donne CISL FVG.L’incontro sarà svolto in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid, per accedere ai locali è richiesto il green pass rafforzato; è preferibile effettuare la prenotazione, inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com