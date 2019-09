I Freevoices anticipano il festival Geografie a Monfalcone

Inserito negli eventi della prima edizione di ‘GEOgrafie’ il festival letterario organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monfalcone in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge, sarà presentato, mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00, presso il locale Teatro Comunale, il recital ‘Parenti Lontani’ del gruppo giovanile Freevoices dell’Associazione InCanto di Capriva del Friuli. Nato dall’idea di una rappresentazione capace di esplorare gli intensi legami che ci vincolano ai nostri tanti conterranei ‘parenti lontani’ sparsi nel mondo, il recital propone un percorso musicale che dai canti della nostra terra spazia nel repertorio internazionale. Il tutto, raccontato e narrato attraverso un testo scritto per l’occasione da Roberto Covaz ed affidato alla voce degli attori Maia Monzani e Franco Ongaro. Tra canto popolare e canzone, tra swing e pop, tra ironia e riflessione, lo spettacolo è così un viaggio che rinnova in musica i legami e gli affetti verso le famiglie degli italiani nel mondo divenendo, al contempo, una riflessione sulle tante migrazioni di ieri e di oggi. Le coreografie sono di Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano) . Al pianoforte il Maestro Gianni Del Zotto arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo e Ivan Boaro al basso elettrico Alessandro Toneguzzo alla chitarra Matteo Bucciol al flauto Silvia De Savorgnani. La direzione artistica è di Manuela Marussi. Premio Maria Carta 2017 (riconoscimento assegnato in questi anni ad artisti del calibro di Ennio Morricone, Carla Fracci, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia ...) il gruppo Freevoices vanta importanti collaborazioni con artisti come Moni Ovadia, Lucilla Galeazzi e Vinicio Capossela. Ingresso libero.