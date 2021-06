I libri a dorso d’asino hanno concluso il viaggio estivo tra le montagne della Carnia

Si è conclusa da pochi giorni la prima parte dell'edizione 2021 di Nessuno Escluso, un viaggio nelle montagne della Carnia con la Biblioteca itinerante a passo d'asino. Un cammino iniziato lo scorso 24 maggio che, dopo aver raggiunto le scuole primarie e secondarie di tante località, toccando le piccole comunità montane della Carnia, da Paularo a Cavazzo, Amaro, Villa Santina, Mediis, Enemonzo, Forni Avoltri, Paluzza e Timau ha completato la sua ultima tappa estiva sabato 12 giugno.



Un’edizione speciale, che si è adattata alle esigenze dovute alle restrizioni causate dalla pandemia: gli organizzatori, infatti, hanno voluto arrivare ai bambini e alle loro famiglie con una modalità open air tra scuole e luoghi della comunità. Gli ultimi incontri estivi hanno coinvolto le famiglie dei bambini che hanno partecipato alle attività: i piccoli lettori hanno condiviso con i genitori le esperienze realizzate rendendoli partecipi dell’incredibile ricchezza della lettura e del mondo dei Silent Book.



Nessuno Escluso e la sua Biblioteca asino, ideato e realizzato da, è un progetto del programma regionale per la lettura, e giunge nel 2021 alla sua sesta edizione.Proprio come racconta il suo nome, Nessuno Escluso – che si muove in compagnia degli asini che portano nelle loro tasche tanti albi e libri illustrati – intende raggiungere i bambini di tutte le età e in tutti i luoghi della regione. Si caratterizza come laboratorio di accoglienza e inclusione che fa della lettura condivisa il proprio cardine. Un progetto unico, nel suo scopo di mettere in contatto e rendere “tutte uguali” tante persone con strumenti culturali, sociali ed economici anche molto diversi.E ci riesce grazie alla capacità di scegliere dei testi universali, che narrano per illustrazioni e immagini, e che quindi possono essere letti da persone di ogni lingua, età e scolarizzazione.Non ci sono differenze di alcun genere tra i giovani lettori di Nessuno Escluso, non ci sono barriere o confini che limitano l'interazione e l'aggregazione e non esistono preconcetti per cui qualcuno possa essere, appunto, “escluso” dall'iniziativa.“Gli alunni della secondaria di I grado di Paluzza hanno accolto il viaggio in Carnia di Nessuno Escluso e presentato ad alcune classi delle primarie di Sutrio, Timau-Cleulis e Paluzza i libri silenziosi che in precedenti incontri con Damatrà avevano scelto e imparato a raccontare. Per le ragazze e i ragazzi coinvolti è stata un’occasione nuova e stimolante di crescita attraverso libri speciali, che chiedono un’attenzione particolare. Conoscere la storia di Jella Lepman (fondatrice di IBBY, International Board on Book for Young people) e le origini del progetto “Nessuno Escluso” ha apportato un significato profondo all’attività di lettura e incontro. La Biblioteca dei libri viventi è stato per tutti un momento emozionante. Nel corso della mattinata i giovani lettori (o libri viventi) hanno presentato più e più volte con entusiasmo il libro adottato agli ascoltatori più piccoli, catturandoli nella magia delle storie silenziose e nella preziosa cura delle immagini. Ora la biblioteca d’Istituto sarà arricchita di nuovi Silent Books...e di lettori consapevoli. Grazie”.Questa è la preziosa testimonianza arrivata da Cristina Cescutti e Alessandra Giorgessi, docenti della scuola secondaria di Paluzza e referenti del progetto di lettura, dopo l'ultimo appuntamento. Con grande entusiasmo i bambini hanno potuto fare con Damatrà l'esperienza dei Silent Books e hanno avuto poi la possibilità di diventare dei veri e propri libri viventi, raccontando ai propri compagni e poi alle loro famiglie le storie di cui diventavano essi stessi gli ambasciatori. Molti dei Silent Books selezionati dal progetto verranno poi donati, grazie alla collaborazione con CSB onlus partner di LeggiAMO 0-18, alle biblioteche delle scuole coinvolte, così che i bambini li possano rileggere ed esplorare ogni volta che lo desiderano.“Il senso dell’iniziativa più bello è stato quello dell’inclusività. Anche se nelle nostre scuole non ci sono tante presenze straniere che parlano altre lingue, questi incontri sono stati utili perché anche i bambini provenienti da famiglie in difficoltà o con meno strumenti, soprattutto tecnologici, hanno potuto collaborare allo stesso progetto e nello stesso modo rispetto agli altri: con Nessuno Escluso tutti sono uguali e questo messaggio è molto bello” - ha dichiarato Stefano Mecchia, Vicesindaco di Villa Santina al termine delle attività svolte nell’Istituto comprensivo Val Tagliamento e degli incontri con i genitori al Parco in via Pal Piccolo"L’iniziativa con i genitori - ha sottolineato ancora il Vicesindaco - ha messo in evidenza quanto apprezzato sia stato il coinvolgimento delle famiglie. Anche in questo caso, visti i retaggi della pandemia, il progetto ha testato sul campo quanto sia importante sia per i ragazzi che per i genitori trovare di nuovo momenti di socializzazione e di condivisione all’aperto.La cosa che più mi ha colpito è stata la reazione dei cittadini non coinvolti: nonostante tutti fossero informati su quanto stava capitando, il primo impatto è stato di diffidenza. Poi però ha lasciato il passo alla curiosità e alla compartecipazione. Per me è stato un esperimento molto riuscito e mi piacerebbe si potesse ripetere. Può essere un prototipo da riportare e riproporre anche in altri ambiti. La sinergia ragazzi/genitori aiuta molto ed eventi come questo fanno in modo che la comunità si guadagni una sua propria identità. Queste iniziative servono a far conoscere le persone tra di loro e ricreano uno spirito di comunità nuovo e più empatico".Quello di Nessuno Escluso in Carnia è solo un arrivederci, perché a settembre, appena ricomincerà la scuola, riprenderà anche il viaggio dei libri a dorso d’asino, per raggiungere la Val Degano, da Ovaro fino a Sappada, l’ultimo territorio dell’edizione 2021 di Nessuno Escluso.Per le informazioni si può contattare Damatrà onlus: 0432.235757 - info@damatra.comTutte le informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili sul sito di LeggiAMO 0-18 www.leggiamofvg.it.