I libri di Carlo Sgorlon in mostra a Udine

Per ricordare l'intellettuale e scrittore friulano mancato dieci anni fa, la Biblioteca Civica “V. Joppi” organizza presso la Scuola Superiore dell'Università di Udine in Palazzo Toppo Wassermann, una mostra bibliografica delle opere di saggistica e dei romanzi di Carlo Sgorlon, dal primo La poltrona, all'ultimo (uscito postumo solo poche settimane fa) Allarme sul Neckar, non trascurando quelli scritti in friulano come Prime di sere, o quelli più celebrati e premiati come Il trono di legno o La conchiglia di Anataj.



La mostra, I libri di Carlo Sgorlon, sarà visitabile a partire dalle 10.00 di sabato 21 dicembre 2019, proprio in concomitanza con la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato al Premio letterario “Carlo Sgorlon”, riservato ai ragazzi degli Istituti di istruzione secondaria di II grado, che si terrà nel Salone del Parlamento del Castello.



In questa occasione, nel corso dell'evento organizzato dalla Società Filologica Friulana in collaborazione con il Comune di Udine, oltre a un intervento della prof.ssa Fabiana Savorgnan di Brazzà (Università di Udine), si potrà assistere a un monologo dell'attrice Titti Bisutti dell'Associazione La Prora che reciterà una breve pièce ispirata alla lettura de La tredicesima notte di Carlo Sgorlon.



Da non perdere, infine, il convegno di studi Carlo Sgorlon scrittore e intellettuale friulano, che per tutta la giornata di venerdì 20 dicembre, con inizio alle ore 9.00, si terrà all'Università degli Studi di Udine (Sala Gusmani di Palazzo Antonini). Sono previsti interventi e relazioni di Franco Fabbro, Marco D'Agostini, Mattero Venier, Edda Agarinis Sgorlon, Bartolomeo di Monaco, Romano Vecchiet, Mario Turello, Carmelo Aliberti, Elisabetta Risari, Giampaolo Borghello, Jean Igor Ghidina e Daniela Marcheschi.