I libri dove meno te li aspetti

Al via, da maggio a ottobre, una serie di appuntamenti che durante tutta l’estate faranno riscoprire il valore della lettura, spaziando tra luoghi ed esperienze in posti inaspettati e ritrovare i libri fuori dalle solite mura, fuori dagli scaffali, fuori dagli schemi, a cielo aperto, nel quotidiano, ovunque.



Biblioteche a cielo aperto è un progetto finanziato dal bando nazionale "Città che legge", in collaborazione con i comuni di San Giorgio di Nogaro, Latisana, Bagnaria Arsa e Cervignano del Friuli, dove prenderanno vita eventi, laboratori e molto altro ancora, tutti dedicati a bambini e famiglie.