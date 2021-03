I luoghi del Tiepolo, anche Udine celebra il compleanno del grande artista

Il 5 marzo i luoghi del Tiepolo si uniscono per ricordare il compleanno di uno dei maggiori artisti del Settecento veneziano, di cui lo scorso anno si è celebrato, tra mille difficoltà, ma con entusiasmo e determinazione, il 250° anniversario della morte.

I Comuni di Mirano (VE), Este (PD), Monteviale (VI), Stra (VE), Udine, Vicenza, la Provincia di Vicenza, la città di Würzburg, la pro loco di Mirano, il museo Ca’ Rezzonico di Venezia, il CISA Andrea Palladio, la Scuola Grande dei Carmini di Venezia, il Museo Nazionale di Villa Pisani di Stra, il Duomo di Santa Tecla di Este, i musei civici di Udine, Musei civici Vicenza, Villa Zileri Motterle, Villa Valmarana ai Nani Villa Cordellina e il Museo Martin Von Wagner dell’Università di Würzburg, coordinati dal Circolo Acli di Mirano, luoghi che conservano e valorizzano le straordinarie opere del Tiepolo, hanno deciso, in maniera spontanea e informale, di coordinarsi per celebrare insieme il genetliaco dell’artista veneziano.

Venerdì 5 marzo, quindi, il compleanno di Giambattista Tiepolo verrà festeggiato virtualmente attraverso foto, video e messaggi rilanciati e condivisi attraverso i canali social degli enti, musei e ville coinvolti nel progetto.



Udine omaggia il Tiepolo

Il Comune di Udine – Civici Musei, in collaborazione con il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo e con il Museo del Duomo e grazie al sostegno di Fondazione Friuli e Amga-Hera, promuove un evento cittadino dal titolo Buon compleanno Tiepolo! per celebrare il 5 marzo 1696, data di nascita del pittore Giambattista Tiepolo che, assieme al figlio Giandomenico, ha lasciato in città significative tracce del suo passaggio.

La manifestazione, che si articolerà in eventi e sedi diverse, è pensata per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico tiepolesco presso il grande pubblico e incentivare presso la cittadinanza un processo di appropriazione culturale e di maggiore consapevolezza dei tesori che Udine conserva quali testimonianze pregevoli della sua storia.

Il programma

In Castello, presso la Galleria d'Arte Antica, un mediatore culturale sarà a disposizione del pubblico intervenuto per una visita guidata gratuita dal titolo “RACCONTAMI... TIEPOLO A UDINE!”

Dalle 11.00 alle 19.00

Ingresso a pagamento del biglietto ridotto

Prenotazione obbligatoria

online http://www.civicimuseiudine.it/it/visita/orari-tickets oppure al telefono 0432.1272591

Per l'occasione il Museo Diocesano di Udine proseguirà con le iniziative online “Diretta_mente”.

Il 5 marzo in programma ci sarà la diretta Facebook e Instagram alle ore 10.30 dal titolo “Buon compleanno! Omaggio all’arte del Tiepolo in Palazzo patriarcale”.

Mariarita Ricchizzi guiderà i partecipanti in un percorso tra le sale del Palazzo patriarcale mirabilmente affrescate dal grande maestro. Un viaggio virtuale in attesa di poterci vedere di persona in Museo Diocesano.

La Cattedrale, il Museo del Duomo e la chiesa della B.V. della Purità saranno aperti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 con visite guidate. Proseguirà l'iniziativa Ars Mecum -Tiepolo250. I foulards saranno in vendita presso il museo: il loro acquisto finanzia la conservazione delle opere.

info: museo@cattedraleudine.it

www.cattedraleudine.it, duomoudine.spaziocultura.it, Facebook, Instagram