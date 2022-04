I mestieri del libro, con Romano Montroni

Il mestiere del libraio è il tema del quarto appuntamento della rassegna ideata e organizzata dall’Associazione culturale Triestebookfest nell’ambito dell'accreditamento ottenuto dal Comune di Trieste quale Learning City dell’Unesco, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la partnership di Leggiamo 0-18 e la collaborazione del Teatro Stabile Il Rossetti.



Lunedì 2 maggio, alle 10.30, nella sala Bartoli de Il Rossetti (e in diretta streaming sui canali di Triestebookfest e la pagina Facebook di LeggiAMO 0-18), testimonial d’eccezione sarà Romano Montroni, che ha dedicato al mestiere del librario tutta la sua vita professionale, durante la quale ha selezionato e formato oltre ottocento librai e inaugurato novanta librerie.



Nato a Bologna, dal 1962 ha sempre lavorato nelle Librerie Feltrinelli, delle quali è stato direttore fino al 2000.



Professore a contratto nel master in Editoria cartacea e digitale di Umberto Eco all’Università di Bologna, dal 2001 è docente della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri nei seminari di perfezionamento e nei corsi monografici, oltre che membro del Comitato promotore.



Dal 2005 al 2018 ha collaborato con le Coop per la realizzazione della catena Librerie.Coop in alcuni centri cittadini e commerciali.Ha pubblicato “Vendere l’anima. Il mestiere del libraio” (Laterza, 2006), “Libraio per caso. Una vita tra autori e lettori” (Marsilio, 2010), “I libri ti cambiano la vita” (Longanesi, 2012) e “L’uomo che sussurrava ai lettori” (Longanesi, 2020).Dal 2014 al 2020 è stato presidente del Centro per il libro e la lettura, un istituto autonomo del ministero per i Beni Culturali, le Attività Culturali e il Turismo che ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero. Attualmente, è presidente del Consiglio scientifico del Centro.L’incontro è dedicato agli studenti delle scuole superiori ma aperto a tutte le persone interessate al tema. Ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligo di Green Pass.