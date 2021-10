I mosaici di Spilimbergo in mostra a San Francisco

Si intitola Italian-american icons: mosaic portaits ed è la mostra allestita a Novato, nei pressi di San Francisco, grazie ai mosaici realizzati dai giovani talenti della Scuola mosaicisti di Spilimbergo. Friulani che tengono alta la bandiera della nostra regione, in linea con il filo conduttore del nuovo numero di Friuli nel Mondo, la rivista ufficiale dell’ente che da 68 anni riunisce e rappresenta centocinquanta Fogolârs furlans attivi a tutte le latitudini, dalla Danimarca al Sudafrica, dal Canada alla Patagonia, dalla Cina all’Australia.



La mostra, curata dall'associazione Naonis con il supporto del Fogolâr Nord California e il patrocinio dell’Istituto italiano di Cultura di San Francisco, è una carrellata di ventidue icone dello star system a stelle e strisce, da Sylvester Stallone a Martin Scorsese, da Madonna a Liza Minnelli, accomunati dalla comune origine italiana. Aperta fino alla prima settimana di novembre, è stata inaugurata in concomitanza con l’edizione numero 44 dell’Italian Film Festival, la rassegna dedicata alla cinematografia italiana che l’85enne cinefilo Lido Cantarutti (nella foto, ndr.), nato in California da genitori friulani, organizza dal 1976. Conosciuto e apprezzato per la sua enciclopedica cultura in tema di cinema e di cinema italiano in particolare, Cantarutti ha collaborato come consulente – con tanto di citazione nei titoli di coda – alla realizzazione di Luca, l’ultimo capolavoro animato firmato Pixar, trasmesso la scorsa sulla piattaforma Disney+.



In primo piano, in questo numero autunnale di Friuli nel Mondo, anche i volti e le storie degli atleti friulani che hanno contribuito dorata dello sport tricolore, dalle notti magiche di Wembley fino alle 109 medaglie di Tokyo, con la ciclista paralimpica KatiaAere come personaggio di copertina.Nelle pagine più istituzionali da segnalare il racconto della Convention 2021 dell’Ente Friuli nel Mondo, tenutasi ad Osoppo lo scorso 25 luglio, e l’avvicinamento alle elezioni dei Comites, che si terranno il prossimo 3 dicembre per rinnovare i sessanta rappresentanti chiamati a fare da tramite tra le comunità degli italiani all’estero e le proprie rappresentanze diplomatiche.Il giornale è disponibile online sul sito internet