I musei di Udine riaprono dal 28 maggio

Sicurezza e cultura ritornano ad andare a braccetto anche a Udine, dove sono state confermate le riaperture dei musei cittadini. Come annunciato, da giovedì 28 maggio si potrà ritornare ad ammirare le opere d’arte del patrimonio friulano, a cominciare dalle Gallerie del Castello. Il monumento simbolo della città sarà accessibile in tutta sicurezza, secondo gli orari, le modalità d’ingresso ed uscita, la gestione degli spazi comuni e ogni altro aspetto organizzativo stabilito dalla Giunta. “Nella seduta di domani, martedì 26 maggio, sarà dato il via libera alla riapertura dei musei – ha dichiarato l’assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot -. Dovremmo rispettare anche il programma di riapertura di Casa Cavazzini, prevista per l’11 giugno e, una settimana dopo, quella di Palazzo Giacomelli, la sede del Museo etnografico”.