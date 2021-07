I Patriarchi raccontati da Diego Navarria

Uno sguardo insolito e inedito sui Patriarchi, raccontati come farebbe un nonno al nipote davanti a un focolare. E’ quello di Diego Navarria che lunedì 5 luglio alle 17 in Sala Ajace presenterà il suo libro “Patriarcjis fûr dal ordenari”, una galleria di storie suggestive sulla storia dei vescovi che per un certo periodo guidarono non solo la diocesi di Aquileia, ma dominarono da vescovi-conti il Friuli e non solo.

La serie di racconti che Navarria pubblica mensilmente su “La Patrie dal Friûl” ha avuto ottimi riscontri da parte del pubblico e ora è diventata un prezioso volume.

Alla presentazione del testo, organizzata in collaborazione con l’Aclif (Assemblea della Comunità Linguistica Friulana), interverranno insieme all’autore il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il presidente Aclif Markus Maurmair. A evidenziare la forte valenza storiografica del tema trattato nella pubblicazione sarà il professor Cesare Scalon, che nella sua esperienza di docente dell’Università di Udine e presidente dell’Istituto Pio Paschini ha scandagliato in profondità come pochi altri la storia della Chiesa in Friuli.