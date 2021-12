I progetti irrealizzati di un visionario

Il Salone del Parlamento del Castello di Udine ospita fino al 30 aprile 2022 Marcello D’Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia, omaggio della città al ‘lavoratore della matita’, artista, architetto, urbanista e progettista visionario, nel centenario della nascita. Tra architettura e arte, linee e disegni raccontano il suo pensiero, l’amore per la natura e la grande creatività di un architetto che, in 45 anni di carriera, progettò quasi 400 architetture, lavorò in tutto il mondo, si trasferì in diverse città, pur rimanendo legato alla sua terra d’origine. L’esposizione raccoglie numerosi progetti, realizzati e non, soprattutto dei primi anni di attività: architetture e piani urbanistici poco conosciuti, a matita, pastello e china, che presentano la visione di D’Olivo del territorio friulano.

A fianco, fotografie storiche che propongono il cantiere e gli edificidopo la loro costruzione. La collaborazione con il Centro Friulano Arti Plastiche ha prodotto invece l’esposizione diffusa Rileggere D’Olivo: un percorso attraverso i ‘luoghi mancati’ di progetti non realizzati (viale Venezia, piazzale Osoppo, via Leonardo da Vinci, via Bariglaria e l’autostazione), dove per tutto dicembre sono previste cinque installazioni arricchite in loco dagli artisti con interpretazioni pittoriche di D’Olivo.