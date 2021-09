I protagonisti dimenticati del Risorgimento friulano

Mercoledì 22 settembre, alle ore 18.00 a Udine, in Sala Ajace del Palazzo Municipale, si terrà il sesto appuntamento della Rassegna Vox Populi - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, nell’ambito di UdinEstate, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’UNUCI, dell’ICRAJF, del Circolo culturale Quintino Sella e di Esplora&Ama.



La serata, ad ingresso libero, sarà dedicata al Risorgimento friulano: protagonisti dimenticati, con particolare riferimento ad alcuni patrioti poco conosciuti, uomini e donne, che si contraddistinsero in Friuli e fuori dal Friuli con l’azione militare o mantenendo relazioni e comunicazioni importanti per aiutare la causa risorgimentale italiana e per portare il Friuli nel futuro Regno d’Italia.



Per l’occasione interverranno alcuni studiosi del Risorgimento, come Carlo Porcella, presidente del comitato udinese dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l’avvocato Enzo Barazza e il presidente del Circolo culturale “Quintino Sella” Ugo Falcone.



Porteranno gli indirizzi di saluto l’assessore comunale alla cultura Fabrizio Cigolot, il presidente del Comitato regionale AICS FVG Giorgio Mior e il Tenente di Vascello Domenico Di Raimondo, delegato regionale dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e presidente della sezione di Udine.



L’accesso in Sala Ajace avverrà soltanto con il green pass, mentre chi non potrà partecipare, potrà seguire la diretta su www.facebook.com/ICRAJF