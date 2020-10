I segreti svelati di Van Gogh e 'Le Restaurant de la Sirène à Asnièrs'

Riemerso improvvisamente dall’ombra Le Restaurant de la Sirène à Asnièrs - dipinto totalmente inedito ed esposto ad Illegio in occasione della mostra “Nulla è perduto” - rivela al grande pubblico e agli studiosi i segreti della sua genesi.

In una delicata aura di luce e silenzio, Le Restaurant de la Sirène à Asnièrs poteva essere un soggetto perfetto per la gran parte degli Impressionisti: il locale con la gente appoggiata alle ringhiere dei terrazzi, una strada, tavolini all’aperto, qualche avventore che beve... vi sono tutte le premesse per un’atmosfera carica della joie de vivre che in quella stagione artistica portava a dipingere balli, banchetti, vicoli animati, pittura del frastuono allegro di una società brillante e spensierata. Ma di impressionista c’è solo la miriade di piccoli colpetti di colore continuamente diverso: il pittore in realtà ci colloca al di qua della strada su cui s’affaccia Le Restaurant, a una certa distanza fisica e critica al tempo stesso, dove il vociare e i brindisi si fanno ovattati e ci si domanda, con un vago senso di estraneità, dove stia davvero la gioia di vivere.



Vicinissimo alla versione attribuita con certezza a– ed oggi esposta al Musée d’Orsay –, il quadro esposto ad Illegio esigeva una rigorosa indagine sulla sua realizzazione. Per questo il piano scientifico della mostra “Nulla è perduto” comprendeva la scelta di sottoporre quella tela ad un’importante campagna di indagini diagnostiche applicate all’arte, nel tentativo di svelarne i segreti: macrofotografie – utili allo studio del dettaglio delle miscele pittoriche, del tipo di pennellata e dello spessore degli strati pittorici –, fotografie a luce radente e fluorescenze ai raggi UV – necessarie a discriminare i diversi materiali usati –, riflettografie ad infrarossi – fondamentali per studiare un eventuale disegno preparatorio o ipotetici ripensamenti –, foto ai raggi x – adatti a cogliere ulteriori dettagli nascosti… –, radiodatazioni al C14 del telaio originale.L’opera era stata sottoposta a questa serie di analisi appena inaugurata la mostra, dunque agli inizi del mese di luglio;, alla lettura critica dei dati, all’approfondimento del contesto storico nel quale il dipinto indagato può aver preso forma:. A svelare i risultati degli studi ilL’intervento di don Geretti e dell’ing. Falcucci sarà seguito al Visionario dalla proiezione del, primo lungometraggio interamente dipinto su tela! Ispirandosi al suo ultimo scritto, quello in cui Van Gogh annotava “Non possiamo che parlare con i nostri dipinti”, LOVING VINCENT sceglie di partire dalle parole dell’artista, lasciando che siano i dipinti stessi a raccontare la storia e l’opera del pittore olandese. Realizzato elaborando i quadri del pittore, mescolando con maestria arte, tecnologia e pittura, il film è composto da migliaia di immagini create nello stile di Vincent van Gogh e realizzate da un team di 125 artisti che hanno lavorato anni per arrivare a un risultato così unico e originale, dipingendo fotogramma per fotogramma in modo da animare i quadri stessi del grande pittore. Attraversando 120 quadri che prendono vita davanti agli occhi e attingendo a 800 documenti epistolari, la vita dell’artista olandese va in scena fino alla sua morte misteriosa, avvenuta a soli 37 anni ed archiviata impropriamente come un caso di suicidio.La narrazione – che riporta in vita opere come Caffè di notte, Campo di grano con volo di corvi, Notte stellata, ma anche i diversi ritratti e autoritratti di van Gogh - si apre in Francia, nell’estate del 1891. Armand Roulin, un giovane inconcludente e privo di aspirazioni, riceve da suo padre, il postino Joseph Roulin, una lettera da consegnare a mano a Parigi. Il destinatario è Théo van Gogh, fratello del pittore che si è da poco tolto la vita. Armand non è per nulla felice della missione affidatagli: è imbarazzato dall’amicizia che legava suo padre e Vincent, un pittore straniero che si è tagliato l’orecchio ed è stato internato in un manicomio locale. Ma a Parigi non c’è alcuna traccia di Théo. La ricerca condurrà Armand da Père Tanguy, commerciante di colori, e quindi nel tranquillo villaggio di Auvers-sur-Oise, a un’ora da Parigi, dal medico che si occupò di Vincent nelle sue ultime settimane di vita, il Dottor Paul Gachet. Conosceremo così la locanda dei Ravoux, dove Vincent soggiornò per le ultime dieci settimane e dove il 29 luglio 1890 morì per un proiettile nell’addome. Qui Armand incontrerà anche la figlia del proprietario, Adeline Ravoux, la domestica e la figlia del dottore e -presso il fiume dove Vincent trascorse i suoi giorni - anche il Barcaiolo che lo conobbe…