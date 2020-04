La casa editrice L'Orto della Cultura, in questi tempi difficili per tutti, invia un messaggio di saluto ai suoi lettori e agli amanti dei libri in genere, proponendo lo sconto del 15 per cento

sul Catalogo L'Orto della Cultura e del 50 per cento sul Catalogo Leonardo.



"Desideriamo inviarvi questo messaggio per un saluto affettuoso in questo periodo in cui tutti siamo messi alla prova, sotto ogni aspetto, da questo assurdo, surreale stato di cose a causa del Covid-19... e farvi sapere che noi ci siamo - scrivono - ! Come tutti, abbiamo dovuto sospendere ogni attività di promozione offline, fermare e posticipare a data da definire i nostri calendari editoriali e riprogrammare la progettazione delle nuove pubblicazioni, ma non ci lasciamo sopraffare dall'angoscia per le difficoltà e la recessione che il nostro Paese in particolare si troverà ad affrontare da ora e per un periodo nel prossimo futuro".



"Noi, che in parte siamo già abituati allo smart working con i nostri collaboratori per scelta aziendale, ora più che mai stiamo seminando... L'Orto della Cultura - continua la lettera -! Sì, perché ora più che mai... I semi del futuro sono dentro un libro... Perché siamo certi che, metaforicamente e realmente, la Primavera si presenterà con i suoi profumi, i suoi fiori, il suo tepore, e poi l'Estate ricca di energia, e tutti noi avremo una nuova visione, un nuovo modo di vivere il mondo, le relazioni umane e le nostre attività".



"Nel mentre attendiamo che questo virus maledetto si dilegui lasciandoci tornare alla normalità, che forse non accetteremo più come tale, perché saremo evoluti, cambiati nello spirito, nel modo di pensare e di rapportarci, dando priorità ad un nuovo e migliore stile di vita... vi invitiamo a leggere, a trovare ispirazione nelle opere letterarie, a suggerire delle ottime letture e invitiamo gli autori a conoscere le opere dei colleghi, perché abbiamo bisogno di sentirci parte tutti di una nuova e "nostra" visione culturale"!Catalogo online http://www.ortodellacultura.it dal quale scegliere il genere più apprezzato: romanzi, saggi, cucina, arte, musica, libri per l'infanzia e per i ragazzi...con uno sconto come da promozione allegata."Insomma, questo è il nostro presente, questo è il nostro futuro insieme a voi"!