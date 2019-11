I tagli di Fontana illuminano Monfalcone

Parte da un corpus rilevante di più di 30 opere la mostra “Lucio Fontana e i mondi oltre la tela. Tra oggetto e pittura”, a cura di Giovanni Granzotto e Leonardo Conti, che si aprirà l’8 dicembre nella Galleria comunale d’arte contemporanea di Monfalcone.

Tra tele, ceramiche e carte, la mostra sull’opera di Fontana cerca di evidenziare, in un periodo compreso tra la fine degli anni Quaranta e il 1968, quelle tematiche che hanno rappresentato un nuovo modo di concepire l’arte e che hanno ispirato alcuni tra i linguaggi artistici più importanti, dagli anni cinquanta del secolo scorso sino al presente.

Nei celebri "Concetti spaziali" di Lucio Fontana, in cui materia, dinamismo e artificio si coniugano alla fede nelle nuove scoperte della scienza e della tecnica, prende forma lo Spazialismo, in grado di coinvolgere e influenzare generazioni di artisti. Tra questi anche alcuni futuri maestri, capaci di approfondire e innovare le sue intuizioni nella creazione di nuovi linguaggi.

La ricerca di Fontana si mostra, per molti aspetti, come un vero proprio incipit dell’arte contemporanea. È in quest’ottica che i curatori hanno identificato alcuni artisti (da Piero Manzoni a Agostino Bonalumi e Enrico Castellani, da Alberto Biasi a Gianni Colombo, da Mario Deluigi a Tancredi e Morandis, da Roberto Crippa a Gianni Dova, sino a Giuseppe Santomaso, Ettore Spalletti, Nunzio, Ben Ormenese, Sandro Martini, Riccardo Licata, Gastone Biggi e molti altri) attraverso i quali hanno costruito un percorso espositivo di circa ottanta opere in grado di approfondire le linee di ricerca in cui si possono riconoscere i mondi di Fontana.

Ecco allora che il titolo della mostra "Lucio Fontana e i mondi oltre la tela. Tra oggetto e pittura" - visitabile fino al rpossimo 2 marzo - può così divenire uno strumento per comprendere alcuni aspetti fondamentali dell’arte sino ai nostri giorni, cercando di indicare una pista di studi aperta persino sul futuro.