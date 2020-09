I topi tornano in biblioteca

La biblioteca Joppi di Udine ha riaperto da una settimana le porte ai suoi affezionati lettori e studiosi con 15 posti a sedere in più.

“Lo scorso 25 agosto – spiega il direttore Romano Vecchiet - la commissione per la sicurezza ha sciolto le maglie rendendo disponibili dieci posti a sedere per le consultazioni di testi della Biblioteca. Un utente per ciascun tavolo di lettura. Riaperta anche l’Emeroteca con cinque posti a sedere. Nuovamente disponibili anche le postazioni Internet per le ricerche, o per la consultazione del catalogo on line (Opac)”.

Anche i libri a scaffale potranno essere liberamente consultati. “Purché – continua il direttore - vengano igienizzate le mani con gli appositi dispenser a base idroalcolica e previa misurazione della temperatura. Per le consultazioni sia di libri, sia di giornali, sarà consigliata la prenotazione. L’orario sarà particolarmente ampio: lunedì e sabato dalle 10 alle 19, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 con una chiusura tutti i giorni dalle 13 alle 14 per le operazioni di sanificazione e pulizia di tavoli e bagni. Tutto questo indicativamente dalla prossima settimana”.



Non più solo on line

Rimangono inalterate le disposizioni per la consultazione in Sezione Manoscritti e Rari, due persone contemporaneamente su prenotazione i pomeriggi da lunedì a giovedì compreso, e in Sezione Friulana. Anche qui due utenti alla volta su prenotazione negli stessi orari pomeridiani.Un bell’inizio di settembre per i topi di biblioteca che avranno nuove possibilità di accesso alla lettura, soprattutto la riapertura dell’emeroteca: una boccata di ossigeno ai lettori di giornali e riviste che durante l’emergenza si sono consolati, utilizzando moltissimo la consultazione sulla piattaforma on line Mlol. Per fare un esempio,