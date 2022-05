Icgeb presenta 'I Goal della Scienza'

Come può la ricerca scientifica raggiungere i Goal dello Sviluppo Sostenibile? Al festival Vicino/lontano di Udine, sabato 14 maggio alle 15, Icgeb presenta il primo episodio del documentario “I Goal della Scienza" che risponde a questa domanda raccontando come i suoi ricercatori abbiano validato un sistema di diagnosi più rapido ed economico per il virus SARS-CoV-2. Seguirà un dialogo tra scienziati e creativi per parlare di come è stato concepito e realizzato il progetto e dell’efficacia di raccontare la scienza attraverso le storie.

A vicino/lontano sarà presentato il primo di sei episodi dove vengono affrontati due degli obiettivi di sviluppo sostenibile in cui è attivo Icgeb : promuovere una salute universale e accessibile e la collaborazione messa in atto per farlo. Icgeb come Organizzazione di ricerca scientifica nelle biotecnologie ha strutturato le sue attività attorno a sei Goal dello Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: zero fame nel mondo, buona salute e benessere, educazione di qualità, energia pulita e accessibile, innovazione industriale e infrastrutturale e collaborazione per gli obiettivi, con la parità di genere sempre presente.

All’evento parteciperanno per Icgeb Emanuele Buratti, ricercatore e uno dei protagonisti dell'episodio, Suzanne Kerbavcic e Fabio De Pascale, dall’ufficio comunicazione, nonché Stefano Pellizzaro e Riccardo Vencato di Wannaboo video productions.

Il documentario completo racconterà sei storie di come i ricercatori e il personale di Icgeb lavora per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Il progetto è realizzato da Icgeb grazie al finanziamento dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la collaborazione di vicino/lontano, Comune di Trieste e Fondazione Pietro Pittini. “I Goal della Scienza” sarà presentato, a settembre in occasione di Trieste Next il Festival della Ricerca Scientifica.